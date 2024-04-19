5位女星發福走樣肥腫難分　蒙嘉慧曾跟星級健身教練仍失敗收場

50歲的蒙嘉慧（Yoyo）近年打理福岡開設的房地產公司，日前她就分享日本休閒生活，見她在戶外斬柴，手起刀落，將木頭輕鬆劈開兩半。可見，蒙嘉慧的身形比以往圓潤，不過她一於少理笑言：「呢個都解鎖埋……真係冇乜可能會瘦得番。」其實蒙嘉慧多年來都努力減肥，鄭伊健更透露蒙嘉慧曾跟星級健身教練Michael健身，但都以失敗告吹。過往亦有不少女星，體態也開始發生變化，不再纖瘦如昔，卻依然散發著迷人的魅力。



蒙嘉慧成為鄭太淡出幕前後，她便不再刻意keep住纖瘦身形，加上幸福肥令她發福了不少，但她完全無懼以真面目示人， 50歲的她看來狀態不錯，臉上肌膚緊緻，氣質出眾。

蒙嘉慧最新狀態！（截圖）

肥腫難分。（截圖）

蒙嘉慧好寫意。（蒙嘉慧Facebook）

Yoyo無懼以真面目示人（FB/@蒙嘉慧Yoyomung）

梁小冰相隔26年重返娘家拍TVB劇《逆天奇案2》，掀起不少話題。雖然她身形明顯圓潤了不少，而且手臂比較粗壯，更驚現雙下巴，但皮膚仍然緊緻無皺紋。

1990年港姐三甲，亞軍翁杏蘭（左）最早脫離演藝圈，袁詠儀就成為兩屆影后，梁小冰亦拍過不少劇集及電影。（網上圖片）

小冰在劇中還原靚樣仍比較圓潤。

小冰自己post的靚相。(梁小冰FB)

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葉璇參選華姐時葉璇奪「最具古典美態獎」，長相大氣具有氣質，每個古裝造型幾乎都駕馭得了，無論小家碧玉或傾國傾城一樣勝任。近年主力在內地發展有不少帶貨工作，無論樣貌和身材都大跌Watt，除了走樣兼且圓潤發福，零濾鏡油頭粉面，更多次當眾撩鼻甚至伸手入褲內搲痕，仙氣美人形象幻滅。

葉璇近年言行令人費解。（微博@葉璇）

葉璇被指沒有星味。（微博圖片）

葉璇早前直播扮醜，她指只是角色需要。（微博）

葉璇當眾用雙手捲紙巾撩鼻孔，動作相當粗魯。（微博圖片）

廖碧兒近年淡出幕前，回歸校園，在法國著名工商管理學院INSEAD讀書。她的近照圓潤不少，她表示自己已經放棄身材：「其實我已經冇理啦，肥同瘦，因為我太努力去溫書啦。」

廖碧兒出海釣魚。（小紅書）

攞住龍蝦興奮露雙下巴。（小紅書）

歌手Kellyjackie近年身形暴脹，她曾接受《香港01》訪問時透露：「我之前胃病，加上新陳代謝慢，所以以致身形變肥。」Kellyjackie更稱會找中醫調理一下，更感嘆：「而家啲觀眾只會用眼睛欣賞歌手，身形上我會努力。」

Kellyjackie於2005年在網上發布作品《他約我去迪士尼》而成名，並因此成功得到唱片公司的注意而成為歌手。（網上圖片）

張繼安拍檔是Kellyjackie。（電視畫面）

Kellyjackie於2011年為香港電台《警訊》主持至今。（YouTube截圖）