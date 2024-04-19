混血女星海外登台被歧視　爆粗鬧爆白人服務員：中國人腰桿最硬！

現年70歲的中葡混血藝人肥媽（Maria Cordero）在演藝圈打滾多年，依然非常活躍，一向敢言的她經常拍片大談熱門話題，日前她上載了一段影片，分享自己曾在海外被歧視的經歷：「說起我們華人在海外被『歧視』我可太多經歷了！我會就這樣給人欺負嗎？不可能！我們中國人腰桿最硬！」

肥媽（Maria Cordero）近年因擔任TVB節目《中年好聲音》系列評審而備受關注。（影片截圖）

肥媽是中葡混血。（電視截圖）

肥媽分享自己曾在海外被歧視的經歷。（影片截圖）

用廣東話傾偈。（影片截圖）

一名白人女服務員對於肥媽識講中文大感驚訝。（影片截圖）

肥媽表明自己是中國人。（影片截圖）

肥媽透露早在80年代就已經四出登台，她憶述當年與洪羅拔、草蜢到紐約開騷，而在她與洪羅拔用廣東話傾偈時，一名白人女服務員對於肥媽識講中文大感驚訝，當肥媽表明自己是中國人時，對方竟然即刻反面：「佢成個嘴臉係……就咁行咗去喎。」更拒絕服務肥媽，於是肥媽在埋單時沒有留下小費，但對方就甚為不滿，不過肥媽都不甘示弱，隨即反擊：「我畀咩tips呀，你又冇畀service，你都冇招呼我，仲黑口黑面，冇service我唔畀，你係咪要打我呀？」

對方即刻反面。（影片截圖）

更拒絕服務。（影片截圖）

事後更索取小費。（影片截圖）

肥媽不滿。（影片截圖）

反擊！（影片截圖）

最後肥媽更分別用英文及中文粗口大鬧對方，平息怒火：「我哋以前成日俾人睇小㗎，人哋覺得你係Japanese先對你好，我話No, Chinese! 」內地網民紛紛留言表示激讚：「愛國心滿滿」、「肥媽真係女中豪傑」、「肥媽有一顆赤誠愛國心」。

先用英文爆粗大鬧。（影片截圖）

再用中文繼續鬧。（影片截圖）