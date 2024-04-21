專訪│張頴康爆劉德華冇脾氣　補貼到正式簽約TVB：貼到夠晒生活

現年42歲的張頴康初出道有「劉德華契仔」之稱，劉德華以身教教識張頴康潔身自愛，「我諗我今時今日都冇乜緋聞，除咗多謝老婆對我好好之外，仲要多謝華哥，因為佢教識我唔好亂搞男女關係。」

拍攝錄製：麥超億

場地：天穴ANA TEN



張頴康。（資料圖片）

武術指導黄明昇介紹入行

一切要從張頴康遇上武術指導伯樂黄明昇說起。當年劉德華公司開經理人部門，黄明升找到張頴康，問他是否有興趣加入。張頴康原打算考警察，但中六時他已希望自食其力，見過報刊及文員多個職位，均被拒絕，剛好復活節假遇上黄明昇，「我咪話：『好呀，試吓囉，睇吓有冇錢啫！』唔知點樣試咗又Ok喎。」有黄明昇推薦，張頴康順利地加入了劉德華公司，「我著住校服去簽約，間公司喺鰂魚涌。」

張頴康着住校服去簽約。（資料圖片）

拍《老鼠愛上貓》劉德華親自教做戲

劉德華雖然是大忙人，但仍抽空培訓旗下藝人，「有一次拍《老鼠愛上貓》，其實唔係咁多戲，做啲王朝馬漢、張龍趙虎，其中一個跟住佢，中間有場戲係打功夫。夜晚返到去酒店房，隔籬動咁樣，食完飯佢都會指導返我，其實你應該要點做。」

張頴康指：「我見啲訪問成日見到佢話自己好大脾氣，其實我未見過佢發脾氣，我從來都未見過，我都冇感受過佢惡。」一次劉德華新年派是，張頴康與林家棟、鄧肇欣試探劉德華記性，「翻Round」攞完又攞，張頴康笑言：「攞第二封嗰時佢個眼神係：『你好似攞過㗎啦喎，你又攞？』但佢就冇嘢嘅，照畀你。但第二封就就梗係冇攞到啦，我哋玩完就算啦，試吓佢記唔記得啫！」

劉德華過年派利是。（TVB截圖）

劉德華過年派利是。（TVB截圖）

補貼到正式簽約TVB

「我從來未見過劉德華發脾氣。」張頴康對劉德華極廣闊胸襟記憶猶新，人工亦「絕對夠使」。工作一段日子後，張頴康有見林家棟、連偉健均從TVB出身，生起入藝訓班念頭，而劉德華亦十足支持，一口答應補貼張頴康直至正式簽約TVB，「半年嘅訓練班時間，補貼到你夠晒生活。」

梅小青唔清楚「劉德華契仔」之名

雖然在訓練班不少得閑言碎語，似乎有「劉華光環」的張頴康不免被指有後台，相信最快受力捧、最快接戲的畢業生。張頴康笑言：「事實證明咗，大家咪又係做喺後面做臨時演員行來行去， 行咗好多年先有啲對白講吓。」張頴康想起一件趣事，「我聽返嚟，話小青姐（梅小青）搵我做戲，佢話：「咦，佢好似係幫劉德華配音㗎喎！」」對被指在TVB受優待，張頴康笑指：「絕對冇呢件事。」

劉德華是張頴康最大貴人。（IG圖片）

「劉華光環」為「一世的壓力」

張頴康坦言「劉華光環」是「一世都會有壓力」，故儘量謹言慎行，生怕「影衰」劉德華，「一行差踏錯，就會令華哥個名有蒙羞。」接下來的故事大家都熟悉，張頴康一路打拼攀上主演位置，一共兩次奪得「飛躍進步男藝員」，劉德華亦拍片恭喜，張頴康在台上公開多謝劉德華，「我敢講，我做演員，某程度上都係因為佢嘅教導出嚟。佢唔係捉你嚟教，而係身教，同佢一齊做嘢，喺公司見到一位咁嘅老細，你都唔會行差踏錯。」

張頴康奪過兩次「飛躍」。（TVB截圖）

酒吧被落藥捲傷人案險留案底

然而人不輕狂枉少年，張頴康不介意大爆「瘀事」，一次因被落迷藥捲傷人案，險留案底，張頴康估計，應該是被落了「打咗人都唔知嘅藥」，他憶述：「有人同我講：『你係咪華仔簽咗嗰知個演員？一齊飲杯嘢啦！』飲完已經冇咗意識啦。第二日警局打嚟問：『你係咪TVB嘅張頴康呀？』我話係。佢話：『有人投訴TVB嘅張頴康琴晚打佢喎！』我好記得，同佢飲之前都清醒嘅。」

麥雅緻幫張頴康找法援。（IG圖片）

張頴康原以「爛命一條」心態面對，惟麥雅緻不肯罷休，「佢話：『點解會有壇咁嘅嘢㗎？唔得，你同我一齊去法援啦，你唔可以有案底，會跟你一世。』我話：『我冇錢搞咁多嘢喎！』咁佢即刻幫我搵律師，當然都要一筆錢啦，幫我處理咗呢件事。」幸而最後雙方和解收場。經歷過留案底的危機後，張頴康承認三年內要娶麥雅緻為妻，雖然最後用了四年，但張頴康堅持「非麥雅緻不娶」，兌現了承諾。