「花旦殺手」大開金口激似黎明　曾參加新秀揮低金曲歌王奪冠出道

九巴後人雷兆光與太太雷林靜怡在社交圈人緣甚廣，不時與名人好友聚會，與梁朝偉劉嘉玲夫婦、甄子丹汪詩詩夫婦、丁子高楊千嬅夫婦等都私交甚篤。日前適逢雷兆光生日，雷林靜怡在IG曬出一系列慶生照，可見黎姿與富商老公馬廷強、丁子高等都有出席生日會，身穿波點透視上衣的黎姿容光煥發，兩對夫婦開心合照，雷林靜怡更大讚黎姿超靚女！而席間丁子高更與雷兆光合唱黎明的經典金曲《那有一天不想你》，非常盡興！

九巴後人雷兆光與太太雷林靜怡在社交圈人緣甚廣。（IG圖片）

與不少圈中藝人私交甚篤。（IG圖片）

活躍於社交圈。（IG圖片）

好恩愛。（IG圖片）

黎姿與富商老公馬廷強都有出席生日會。（IG圖片）

丁子高。（IG圖片）

席間丁子高更與雷兆光合唱黎明的經典金曲《那有一天不想你》。（影片截圖）

+ 2

片中所見，丁子高先是坐住獨唱，雷林靜怡都大讚：「點啊？坐喺度都唱得咁好聽。」其實丁子高是黎明的粉絲，他的聲線亦激似黎明，他曾自言黎明的歌基本上都識唱。自小喜歡唱歌的丁子高曾參加校內歌唱比賽，1999年在新西蘭求學期間更曾參加全球華人新秀歌唱大賽，金曲歌王曹格亦是當時的參賽者之一，最後丁子高揮低曹格贏得冠軍！

丁子高坐住獨唱。（影片截圖）

唱黎明的經典金曲《那有一天不想你》。（影片截圖）

聲線激似黎明。（影片截圖）

雷林靜怡都大讚：「點啊？坐喺度都唱得咁好聽。」（影片截圖）

丁子高在1999年於新西蘭求學期間參加全球華人新秀歌唱大賽，更揮低金曲歌王曹格贏得冠軍！（IG@supergarychaw）

丁子高在2000年正式出道，與李安（Ray）、 梁世豪（Raul）及余啟邦（Ronald）組成男子組合VRF，但VRF最後在2002年宣告解散。其後丁子高轉往公關方面發展，與圈中人相熟的他更曾與佘詩曼、李彩華、傅明憲等傳出緋聞，因而有「花旦殺手」之稱，不過遇到楊千嬅後就修心養性，兩人在2009年於美國拉斯維加斯註冊結婚，婚後育有一子丁進諾（Torres），一家三口幸福美滿。

有「花旦殺手」之稱的丁子高曾與李彩華傳緋聞。（視覺中國）

丁子高為老婆慶祝生日。（IG@real_ting）

一家三口。（IG@real_ting）