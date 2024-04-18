黃劍文自爆慘被狠批激吻陳蒨葶搏上位：亞洲人嘅思想會保守少少

黃劍文、梁藝齡、蔣麗萍和李璧琦等藝人今日（18日）出席《地球大神秘》記者會。黃劍文接受《香港01》表示：「今次有份唱主題曲當然開心，我冇諗過佢哋會邀請我唱主題曲，好榮幸！」他繼續指有望會陸續接到唱主題曲的邀請和‪商業演出。提到音樂發展，他透露：「應該有歌會出，其實自己都識得作曲，寫緊歌搵編曲人去編曲，相信會好快推出！」

黃劍文今日（18日）出席《地球大神秘》記者會，他表示十分榮幸獲得邀請唱主題曲。（陳順禎攝）

被問到日前參與《中年好聲音2》演唱會的感受，他表示：「主要覺得好好玩，唔夠喉，有新嘗試可以跳唱，呢個係我10幾歲嘅夢想。」講到與陳蒨葶台上激吻引起極大迴響，他表示：「其實我哋喺演唱會前一兩日，監製就睇咗我哋11幾分鐘嘅短劇，監製睇完就唔係好明白裏面嘅內容，佢話以觀眾嘅角度去睇錫埋就會有個種效果。」他透露事實上有收到粉絲的反對聲音。他主動憶述排練過程尷尬：「最初係諗住鍚一吓，但係騷前嘅一日監製就話如果聽到觀眾嗌嘅時候，就千祈唔好停，就會出咗戲，做唔到戲。」談到會否擔心在親吻期間會有生理反應，他笑言：「呢個就冇嘅，其實都排咗好多次。」

黃劍文望粉絲明白激吻陳蒨葶，只不過是舞台效果需要。（陳順禎攝）

至於會否擔心對方的粉絲留言攻擊，他坦言：「如果大家理解真係一個劇，其實唔係淨係諗粉絲，係要諗觀眾，對於監製嚟講係為咗成件事。」他真情剖白：「我可能有幾年時間都喺外國度生活，我係一個觀眾嚟睇喺外國係好普通，可能亞洲人嘅思想會保守少少，如果我覺得係劇情嘅需要我都會去做。可能有一啲留言係街外嘅人話唔需要攞呢啲嘢嚟搏上位，我收到要錫錫都係兩日時間嘅事，連瞓覺嘅時間都冇。」他笑言事前沒有刻意去刷牙，並表示：「（錫錫）其實都係掂一掂。」