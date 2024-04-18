J2小花中門大開沙灘玩真空　意態撩人焫㷫網民：你叫我對眼望邊

30歲J2小花伍韻婷（Juliana），曾參加《2021年度香港小姐競選》，雖然最終未有獲得任何名次，但就成功入行，並被選中成為23位J2ers 之一。而在參選港姐前，擁有雙學士學位的伍韻婷，曾任職金融分析師，可謂美貌與智慧並重。

30歲的伍韻婷（Juliana），參加《2021年度香港小姐競選》入行（大會提供）。

身型嬌小。（資料圖片）

伍韻婷鬼妹仔性感。（IG@julianayng）

伍韻婷盛裝出席公司活動。（IG@IG@julianayng）

除此之外，美國波士頓長大的伍韻婷，鬼妹仔性格個性大方，經常在社交平台分享性感靚相，雖然身材不算出眾，但勝在自信夠。選美期間接受傳媒訪問時，伍韻婷曾表示自己身材與陳凱琳屬同類，更自爆曾嫌自己身材扁平打算隆胸，但最後都接受了自己的身體打消這個念頭。

伍韻婷穿性感晚裝現身沙灘。（IG@IG@julianayng）

笑容甜美。（IG@IG@julianayng）

中門大開。（IG@IG@julianayng）

近日，伍韻婷還挑戰其性感尺度，身穿一襲粉紅色大Deep V裙，中門大開地在沙灘上拍片又影相。疑似真空上陣的她，自信滿滿地隨著音樂和電話燈做出的燈光效果搖擺身軀，意態撩人，睇到一班網民「㷫烚烚」，紛紛留言：「好靚女呀」、「大V」、「Sexy baby」，甚至有網民搞笑問伍韻婷：「你叫我對眼望邊」。

疑似真空。（IG@IG@julianayng）

意態撩人。（IG@julianayng）

網民留言。（IG@julianayng）

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伍韻婷參選入行至今3年，主要擔任主持工作，先後擔任過《陀地外國人》、《通靈之王》、《趁而家去大馬偷食...譜！》、《唔滾唔知有料到》、《開卷》等節目，還曾在《萬千星輝頒獎典禮2022》中獲得過「最佳女主持」提名，最近她更在節目《福祿壽訓練學院》 ，成為阮兆祥隊學員「中女西面」，展示其扮嘢一面。

伍韻婷（左一）與另一位落選港姐王嘉慧（Cathy）有份主持《通靈之王》。（《通靈之王》截圖）

節目《唔滾唔知有料到》由伍韻婷（右一）與廖慧儀（左一）及伍韻婷主持。

伍韻婷（右一）在節目《開卷》裏面以旗袍示人。（大會提供）

伍韻婷在《福祿壽訓練學院》成為阮兆祥隊學員「中女西面」。（《福祿壽訓練學院》截圖）