東張西望｜黎寬怡面露不悅質問賤男KOL　仲要畀佢媽媽推開勁粗暴

《東張西望》已經連續數晚報道一名曾犯非禮案入獄的謝姓男子，出獄後改頭換面，化身成坐擁過萬粉絲的網紅，疑透過社交平台騙少女到家中侵犯，他更偷拍與少女的性愛過程。今日（18日）一集繼續追訪此事件，節目組到訪謝姓男子的住宅，希望謝姓男子可以親自回應事件。在節目組正準備登門時卻見到謝姓男子離開住宅，於是便追隨著他，不久謝姓男子又衝回住宅。

《東張西望》繼續追訪謝姓男子。(節目截圖)

節目組到訪謝姓男子的住宅，希望謝姓男子可以親自回應事件。(節目截圖)

於是《東張西望》便在他門前問他有關的回應，謝姓男子則向節目組表示如有證據便報警處理：「好嚴重嚟㗎嗰啲指控，我自己都好無奈！記者朋友，講真嘅，你都係男人，我都係男人，冇人未試過唔鹹濕嘅。」然後就堅稱自己沒有犯法，而與多位少女發生性行為時也是你情我願之下，根本不構成強姦的行為：「如果真係嘅話，警察已經調查緊㗎啦。」

《東張西望》便在他門前問他有關的回應，謝姓男子則向節目組表示如有證據便報警處理。(節目截圖)

謝姓男子堅稱自己沒有犯法，而與多位少女發生性行為時也是你情我願之下。(節目截圖)

謝姓男子堅稱自己沒有犯法。(節目截圖)

黎寬怡質問謝姓男子有沒有偷拍與這些少女發生性行為，謝姓男子繼續稱自己沒有偷拍，但可以見到黎寬怡在問他的時候已經面露不悅，還帶點不耐煩。無可厚非她會露出厭惡的樣子，因為在昨日（17日）一集時，她對於這些女生們所經歷的事件，已經流露出傷心，更一邊安慰這些女生一邊流淚。

黎寬怡在問他的時候已經面露不悅，還帶點不耐煩。(節目截圖)

黎寬怡一邊安慰這名女子，自己亦一面表示難過。(節目截圖)

在黎寬怡與謝姓男子爭論期間，謝姓男子的媽媽突然回家，節目組問謝媽媽是不是偷了這些女生的錢，因為這些女生指控在她家時錢不翼而飛。謝媽媽立即關閘及掃問門前的節目組，被推到的黎寬怡立即說：「你唔好推我喎，你唔好咁大力！」謝媽媽立即還以：「痴線！」謝姓男子明天（19日）將會繼續回應各種指控，更自爆曾經「性上癮」？

黎寬怡與謝姓男子爭論期間，謝姓男子的媽媽突然回家。(節目截圖)