林正峰竟然背叛高海寧　同呢個人組CP放閃：小奶狗與床寶愛情故事

去年TVB劇集《新聞女王》爆紅，不論劇內的Man姐（佘詩曼 飾演）到Cathy（高海寧 飾演）都是熱話，除了劇中多位女主角因此而討論度十足外，劇中佘詩曼及高海寧的另一半都被帶動成熱話。這兩對「CP」在劇內劇外都成為話題，分別是佘詩曼及被人稱為「床寶」的何廣沛，以及高海寧與暖男王偉（林正峰 飾演）。

佘詩曼穿上性感低胸內衣被何廣沛從後抱着。(ig@shujiazhong)

何廣沛在劇中「文家軍」成員。（何廣沛微博圖片）

而高海寧則與暖男王偉一對。

其實劇集完結後高海寧與林正峰亦會在社交平台放閃，讓討論度繼續保持，就像早前林正峰在社交平台開直播，高海寧亦加入聊天。最初林正峰不知道跟他連線的就是高海寧，是粉絲認得高海寧的聲音後告訴他，然後他就開始臉紅了，最後連高海寧都問他：「你為什麼臉紅？耳朵都紅了！」他解釋自己臉紅的原因，但粉絲們都不相信，覺得他是因為與高海寧聊天才會臉紅，有不少網民大讚這對CP很甜。

最後是粉絲認得高海寧的聲線再留言給林正峰才知道，林正峰當時聊了一會就開始臉紅了。(小紅書直播截圖)

昨日（17日）林正峰突然在社交平台上載了一條短片，分享他與「床寶」的愛情故事。他寫下：「新聞女王後，你們常常叫我們CP和BL一下，好吧，就來一次！哈哈，滿意嗎？要續集嗎？」因為林正峰劇內劇外的暖男形象太深入民心，網民覺得他又很「奶」，所以就說他是「小奶狗」，而他今次發文都有提及小奶狗這個名字，看來他也覺得自己很「奶」。

林正峰突然在社交平台上載了一條短片，分享他與床寶的愛情故事。(小紅書圖片)

林正峰突然在社交平台上載了一條短片，分享他與床寶的愛情故事。(小紅書圖片)

片中其實是林正峰與何廣沛在大街小巷走來走去，像是尋找對方般。(小紅書圖片)

片中其實是林正峰與何廣沛在大街小巷走來走去，像是尋找對方般。(小紅書圖片)

片中其實是林正峰與何廣沛在大街小巷走來走去，像是尋找對方般，再加上音樂極浪漫。但二人多次錯過對方後，最終在大街遇上，二人深情互望對方，最後竟然是問對方：「你搵到廁所未？」結局大反轉讓網民爆笑，希望他們真的出一個「BL」版本。

二人多次錯過對方後，最終在大街遇上。(小紅書圖片)

二人深情互望對方。(小紅書圖片)