18歲詹天文獲伯克利音樂學院取錄　未入學已獲發獎學金﹗

應屆DSE文憑試正如火如荼開考中，TVB女團After Class兩位成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），不約而同都是應屆考生，但Windy早前已有著苟，獲國際知名音樂學院錄取，更未入學已獲發獎學金相當叻女。



After Class成員詹天文Windy剛滿18歲。（IG：@win_dy__）

詹天文Windy在學校社際音樂比賽中演唱莫札特《魔笛》中的「夜后」，盡展實力。（影片截圖）

Windy五歲起跟隨專業女高音歌唱家學習正統聲樂，Windy中學入讀香港首間音樂學校，在學校社際音樂比賽中演唱莫札特《魔笛》中的「夜后」，盡展實力，影片更在台灣爆紅被形容為「聲樂界的明日之星」。上月Windy於IG限時動態分享喜訊，國際知名的音樂學府Berklee College of Music伯克利音樂學院發出的取錄信，並寫道：「完成一個重要的目標，繼續努力！！！大家也一起加油！」成為顧嘉煇、王力宏、韓國歌手PSY及歐陽娜娜同校師妹。

詹天文Windy上載取錄電郵相當興奮。（IG：@win_dy__）

詹天文Windy曾指會完成DSE考試。（IG：@win_dy__）

4月18日Windy再次報喜，原來未入學已收到音樂學院獎學金：「「很想跟大家分享我的喜悅，其實這個在收到decision letter的那一天就已經有通知了，但當時我的帳號出了點問題，登入不了這個頁面。今天帳號恢復正常，登入後發現學校主動提供了Scholarship！完全是受寵若驚，太驚喜了！受到來自校方的肯定，真的覺得超級感恩x1000000000，萬分感激，謝謝Berklee！」

詹天文Windy唱得又跳得。（IG：@win_dy__）

詹天文Windy唱得又跳得。（IG：@win_dy__）