BOB林盛斌公認為襟撈代表　揞名爆曾獲邀演三級片惹起哄

由麥美恩（Mayanne）擔任主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，今晚（19日）播映最後一集，Mayanne邀來林盛斌（Bob）、朱咪咪、吳若希及袁偉豪（Ben）擔任嘉賓，大談「襟撈」定義兼八卦地狂數三名「襟撈」型男，分別是郭富城、碧咸及陳豪！BOB更揞名爆曾獲邀演三級片﹗



最後一集嘉賓有吳若希、袁偉豪、朱咪咪同林盛斌

事緣阿Bob談到「願意合照」是藝人襟撈其中一個準則時，Mayanne興奮地大談與碧咸的一次同台經歷：「當時我做MC，安排緊啲客同碧咸影相，佢就擰轉頭同我講『Would you like a photo as well？』」隨即引發全場尖叫，城城則獲阿Bob點名讚「合照來者不拒」。阿Bob又謂「願意合照」其實是藝人絕佳公關：「嗰個人搵你影相，係因為佢鍾意你，佢咁同你影第一佢好開心，第二可能放社交平台讚吓你。」阿Bob續指農夫亦相當識做：「有時面對一啲新人或業餘主持人，佢哋上台前會問製作單位位主持叫咩名，上到台就會叫嗰個人個名，個主持人就覺得受尊重。」即場被票選為「襟撈」代表的阿Bob及咪咪姐，更大方分享演藝界「襟撈」金科玉律。

Mayanne講番當年碧咸主動問佢使唔使合照時，吳若希瘋狂尖叫。

Mayanne講番當年碧咸主動問佢使唔使合照時，吳若希瘋狂尖叫。

袁偉豪成功過渡看淡負評：最好唔好講嘢

至於被即場票選為「唔襟撈」代表的吳若希，及舉手自認唔襟撈的阿Ben，亦先後獲機會「自辯」。其中自與太太張寶兒結婚後飽受不少負評的阿Ben，直認當初確實介意，但現在已看化：「我覺得你可以有自己睇法，但最好唔好講嘢，唔好喺網上表達自己意見，就算好簡單講句『我唔鍾意』，每個人接收你嗰句唔鍾意都有唔同睇法。」、「其實普遍大部分觀眾都唔認識我，同時仲會對我多咗個睇法，自己喺工作上努力咗咁多年會覺得唔抵；為頭家點點點，到頭來都有網民對你有另外睇法。當然嗰個係一個階段，呢刻你問番我，人生其實幾咁美好，生咗小朋友又可以同小朋友玩，亦冇咁在乎得失同人哋評價，咁其實就冇嘢。」阿Ben說畢，Mayanne及現場嘉賓即爭相指他放鬆了不少，對此阿Ben搞笑謂：「如果咁都唔鬆，真係唔使再撈喇！」

對於網民嘅聲音，袁偉豪明顯睇淡咗好多。

對於網民嘅聲音，袁偉豪明顯睇淡咗好多。

吳若希親解頒獎禮Over舉動背後真相

四位嘉賓還大派花生，Mayanne重提吳若希當年在《勁歌金曲》頒獎禮中，當宣布菊梓喬獲得女歌手獎時，如何overreact令全場爆尷的往事：「我喺個台度心諗：『吳若希你收斂少少好冇呀？你興奮過得獎嗰個，唔該你坐番低啦！」』吳若希即解畫謂：「因為我好緊張，當刻我心諗我未夠班，千祈唔好頒畀我呀，我攞咗又要畀人鬧喇。」Mayanne續指當時大會司儀都在台上盤數如何為吳若希打圓場，咪咪姐聞言即搞笑搭嗲：「點兜啫，做到咁出面！」

Mayanne重演番吳若希當年喺頒獎禮失態一幕。

Mayanne重演番吳若希當年喺頒獎禮失態一幕。

吳若希就解釋番當時嘅心情。

Mayanne繼續「針對」若希謂：「我成日懷疑點解佢仲喺呢行，佢成日辣著網民，我同佢影合照放社交平台，啲人會喺我度留言問我點解仲同呢個人做朋友。」並指若希出事原因是經常「公審」老公，咪咪姐聞言勁驚訝：「呢啲私隱做乜擺上網？」到底自封「小辣椒」的吳若希會點樣回應？

對於吳若希喺網絡「公審」老公，咪咪姐大表費解。

對於吳若希喺網絡「公審」老公，咪咪姐大表費解。

至於阿Bob的大型花生，就是當Mayanne問他接Job有沒有底線時，他揞名爆曾推掉一部三級片，隨即惹起哄動，阿Bob更會娓娓道來當時推卻邀約的真相！之後若希追問：「如果搵你好似黎諾懿要露半個pat pat呢？」阿Bob竟爽快以五個字答案回應，到底又是甚麼？另阿Bob還親述曾親自回應網民負評的往事，最終成功將嬲到爆粗留言的網民最後變成留言為阿Bob打氣。

阿Bob一講話曾經有人搵佢拍三級片，震撼到Mayanne即刻企起身。

阿Bob一講話曾經有人搵佢拍三級片，震撼到Mayanne即刻企起身。

吳若希追問林盛斌裸露底線，阿Bob個答案當然絕啜核啦。

吳若希追問林盛斌裸露底線，阿Bob個答案當然絕啜核啦。

阿Bob講番當年同細細粒嘅激烈親熱戲時，一度嚇親咪咪姐。

阿Bob講番當年同細細粒嘅激烈親熱戲時，一度嚇親咪咪姐。