嘉人自友約｜李若彤極愛天王偶像　坦承已是痴迷級：眼裡發光了

影后劉嘉玲首主持的綜藝節目《嘉人自友約》最新一集就邀請了「姑姑」李若彤做嘉賓，二人在汕頭尋找美食之餘，還閒聊了不少內心話，原來李若彤是張學友的痴迷粉絲，對方曾經對她做了一些細節行為，至今她仍然記得清楚，令劉嘉玲得知後都不禁助攻她追星。

二人在汕頭享受美食。（影片截圖）

在節目中，當大家說起唱歌的話題時，劉嘉玲就表示曾同張學友、王菲一起唱歌，大家唱歌時氣氛都相當開心。及後李若彤就自爆是張學友的超級粉絲：「我在運動的時候聽的歌，所有都是張學友的歌，他快歌、慢歌都不影響我做運動的，因為我喜歡聽他的歌。（你是痴迷張學友？）有點痴迷。」劉嘉玲得知後，當着她的面前表示要助攻她追星成功，約張學友與她一起吃飯：「我必需要告訴他，約他出來吃個飯，跟你好不好。我好想讓你完成這個心願，看一下你不知所措的那個樣子。」頓時令李若彤興奮不已。

談起張學友時李若彤表現興奮。（影片截圖）

李若彤是痴迷粉絲。（影片截圖﹑視覺中國）

一直視張學友為偶像的李若彤，曾在新人階段的時候與對方合作過，其中一次就是拍攝歌曲《等到花兒也謝了》MTV，當中張學友對她做過的一些細節，至今仍令她記得：「我作為新人，那個時候只是兼職去拍一個戲，然後很冷，又不敢說話，站在那裡這樣子，然後他主動找一個外套給我穿，然後我們拍MTV的時候，我沒有助理，我一個人拿着很大的袋子，他看到，他替我拿，然後我覺得這個人真的很有風度，就是看了然後就眼裡就發光了。」感受到她是超級粉絲的那一種熱情。而當劉嘉玲追問到感情問題時，若對象身上是有張學友的條件時，她二話不說：「沒問題。」看來她果真是痴迷粉絲。