東張西望｜貓仔黎寬怡對質　涉性侵少女男KOL：性上癮我一日一個

《東張西望》連日來報道有關KOL疑性侵多名少女事件。今日（19/04）貓仔黎寬怡登門訪問涉事的男KOL謝姓男子。謝生隔着一扇門接受《東張西望》訪問時，鏡頭前他直認：「當時性上癮。」不過就否認當中有性侵行為。



《東張西望》連日來報道有關KOL疑性侵多名少女事件。（《東張西望》截圖）

今日（19/04）貓仔黎寬怡登門訪問涉事的男KOL謝姓男子。（《東張西望》截圖）

男KOL謝姓男子：「當時我性上癮，我做咗啲咩？我當時有去睇心理醫生，而家冇啦，早就好返。我話你知，當時性上癮我一日一個，有時一日兩個。」（《東張西望》截圖）

男KOL謝姓男子：「當時我性上癮，我做咗啲咩？我當時有去睇心理醫生，而家冇啦，早就好返。我話你知，當時性上癮我一日一個，有時一日兩個。」有攝製隊問及有多少名性伴侶時，他坦言有超過二百個。不過，他就解釋當時睇心理醫生後，醫生表示他的問題是因為「寂寞」。他說：「我用錯方法用性去減壓。」

有攝製隊問及有多少名性伴侶時，他坦言有超過二百個。（《東張西望》截圖）

不過，他就解釋當時睇心理醫生後，醫生表示他的問題是因為「寂寞」。他說：「我用錯方法用性去減壓。」（《東張西望》截圖）

疑似受害人接受《東張西望》訪問時，則有另一版本。她說：「佢喺網上話自己唔係因為風化犯，而係涉及社會運動。喺對方唔情願之下發生性行為，呢啲佢全部否認。」她亦指，站出來指控男KOL謝姓男子，只因為不想有更多受害女性出現。

疑似受害人接受《東張西望》訪問時，則有另一版本。她說：「佢喺網上話自己唔係因為風化犯，而係涉及社會運動。喺對方唔情願之下發生性行為，呢啲佢全部否認。」（《東張西望》截圖）

疑似受害人接受《東張西望》訪問時，則有另一版本。她說：「佢喺網上話自己唔係因為風化犯，而係涉及社會運動。喺對方唔情願之下發生性行為，呢啲佢全部否認。」（《東張西望》截圖）

男KOL謝姓男子又續指，他多年來遭受她們騷擾，指一些自稱受害者會從她的IG追蹤名單中，將女性加入群組再問她們有沒有遭性侵。（《東張西望》截圖）

受訪時，男KOL謝姓男子也表示，現在有一名女朋友而且關係穩定，又指現時已遭網民起底，稱他們干犯了「起底罪」。（《東張西望》截圖）

男KOL謝姓男子又續指，他多年來遭受她們騷擾，指一些自稱受害者會從她的IG追蹤名單中，將女性加入群組再問她們有沒有遭性侵。他又表示家人多年來也遭騷擾，說道：「禍不及家人。性上癮，我以前真係錯得好離譜，好失望，我自己都好後悔。」受訪時，男KOL謝姓男子也表示，現在有一名女朋友而且關係穩定，又指現時已遭網民起底，稱他們干犯了「起底罪」。

受訪時，男KOL謝姓男子也表示，現在有一名女朋友而且關係穩定，又指現時已遭網民起底，稱他們干犯了「起底罪」。（《東張西望》截圖）

疑似受害人就反指，當時謝姓男子曾帶到家中，然後說以媽媽是失聰為由性侵，她說：「佢話點求救都冇用，聽到有度門打開咗，然後佢就推我上床。」（《東張西望》截圖）

疑似受害人就反指，當時謝姓男子曾帶到家中，然後說以媽媽是失聰為由性侵，她說：「佢話點求救都冇用，聽到有度門打開咗，然後佢就推我上床。」節目尾聲，有多名女士前往警署報案。

《東張西望》在最後一段補充，他們接獲消息，該名男子因涉性侵罪行，警方在落馬洲關口，在他前往內地前將之拘捕。

節目尾聲，有多名女士前往警署報案。（《東張西望》截圖）

節目尾聲，有多名女士前往警署報案。（《東張西望》截圖）

節目尾聲，有多名女士前往警署報案。（《東張西望》截圖）