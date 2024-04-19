東張西望｜黎寬怡爆男KOL性侵少女內幕：女仔曾被偷拍性愛片段

《東張西望》報道「男KOL疑性侵少女」事件得到廣泛討論。今日（19/04）節目播出有關的最後一集後，主持貓仔黎寬怡就於IG上分享。



「男KOL疑性侵少女」事件得到廣泛討論。（《東張西望》截圖）

貓仔黎寬怡說：「好多人都會覺得好多女仔，點解會上陌生人屋企。」她在短片中透露個案中少女上男KOL屋企的原因。她說：「其中一個個案，因為佢諗住同呢個男仔去做義工，諗住個男仔都係好有愛心，但係因為臨時大病，所以先會臨時甩底。男仔同個女仔講到自己病得好嚴重，叫佢買藥上佢屋企，所以個女仔就上咗個男仔屋企擺低藥。」

黎寬怡登門與男KOL對質。（《東張西望》截圖）

涉事少女受訪。（《東張西望》截圖）

她續說：「另外一個個案就係，喺網上面識咗好一段時間，都傾咗差唔多成半年。諗住大家真心係真心做好朋友，甚至真係諗住發展男女關係，先會應約佢上咗個男仔屋企。」她表示，有些少女因為男仔說有動物要照顧，家中又有媽媽，所以就覺得好安全。

涉事少女受訪。（《東張西望》截圖）

另一短片中，貓仔黎寬怡又對「點解女仔唔報警」而發表意見。她透露，不少女仔都因為自己上男仔家中，說：「佢哋唔多唔少都會自責，覺得遭受所有嘢都係自己錯，所以唔報警。」她亦透露：「幾乎每一個受害女性都曾被偷拍或明拍過性愛片段，試問有條片喺男仔手，佢又點敢輕舉妄動。」