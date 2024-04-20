導演門︱爾冬陞讚梁朝偉有童真　「《癲佬正傳》至今從未變」

ViuTV訪談節目《導演 • 門2》強勢回歸，第二季由電影《飯戲攻心》系列導演陳詠燊，夥拍短片導演兼演員盧鎮業（小野）、《金都》及《填詞L》導演黃綺琳、《犯罪現場》導演馮志強及《救殭清道夫》導演甄栢榮等擔任主持，每集邀請一位資深導演及一位後浪導演擔任嘉賓，繼續從香港電影核心的內圍 ──導演這個崗位開始，與大家一齊投入香港電影的世界，一齊撐起香港電影 !



《導演 • 門2》第二季由電影《飯戲攻心》系列導演陳詠燊，夥拍短片導演兼演員盧鎮業（小野）、《金都》及《填詞L》導演黃綺琳、《犯罪現場》導演馮志強及《救殭清道夫》導演甄栢榮等擔任主持。

節目將於今個星期日晚（21日）隆重首播，首集邀請到爾冬陞導演及簡君晉導演擔任嘉賓，一同接受主持陳詠燊和盧鎮業的訪問。第二季節目到處出走，首集就到訪爾冬陞導演的辦公室，帶同觀眾一窺香港電影歷史的一部分。兩代導演大談電影的社會角色，並分享寫實選材對創作的影響。當中由演員轉型做幕後的爾冬陞導演，不單止剖白當時的心路歷程，身兼編劇一職的他，亦分享自己對劇本創作的執著和嚴謹。至於電影教學環節，爾冬陞導演特地選取得獎作品《海的盡頭是草原》的片段，親自拆解拍攝真狼的所需功夫和技巧。

《導演 • 門2》首集邀請到爾冬陞導演及簡君晉導演擔任嘉賓。

《導演 • 門2》主持陳詠燊及嘉賓簡君晉。

當中主持問到爾冬陞導演，試推介一位男演員給新一代演員學習。爾冬陞導演答:｢我合作過嘅演員，我認為偉仔最好，梁朝偉。佢係我識嘅朋友入邊，咁多年基本上冇變過，佢有童真喺裏面，冇變過。佢同我拍《癲佬正傳》嘅年代，係同一個人嚟㗎。而節目另一環節中，冷知識主持麥詠楠（Buber）則透過生動有趣的講解，協助觀眾更深入了解爾冬陞導演。

第二季節目到處出走，首集就到訪爾冬陞導演的辦公室，帶同觀眾一窺香港電影歷史的一部分。

爾冬陞當年起用梁朝偉演《癲佬正傳》中狗仔一角。