Stanley 否認「好事近」但有結婚意向　Lokman失望取消馬來西亞站

MIRROR完成美加站巡唱，便乘坐航班今晨5點抵港，12子約在1小時後經由VIP通道步出。Anson Lo同Jeremy 早前因行李被遺留在美國，要飛抵多倫多後狂買底褲。Jeremy更笑稱︰「好似開彩票咁，開中有底褲嘅行李係好開心，仲開心過中六合彩。」而Anson Lo 就話靠Jeremy 底褲應援，教主又爆此行大家都入手唔少底褲。



率先出場有花姐。（梁碧玲 攝）

而喺CNN訪問上，Ian 爆Stanley 好事近，今日就解釋都係講笑，仲話無論佢有咩決定都全力支持。「好事近」嘅主角大表哥就話兄弟們不嬲都鍾愛講笑，訪問播出後 亦未有收到長輩們嘅查詢。Stanley ︰「相比佢哋，我係近好多，我估咋，可能佢哋會突然間。（有冇結婚打算？）向呢方面發展，我哋拍咗咁耐拖。」

大表哥被問到是否好事近？（梁碧玲 攝）

大表哥與Edan一同步出機場。（梁碧玲 攝）

（梁碧玲 攝）

提到飛抵溫哥華時，步出機場十分混亂，姜濤話都有少少嚇親，但亦感謝大家去到機場接機。對於馬來西亞場取消，Lokman 表示有啲失望，因為想見當地嘅鏡粉，而Alton 亦謂「本身感覺好似約咗網友，但見唔到。」

提到飛抵溫哥華時，步出機場十分混亂，姜濤話都有少少嚇親，但亦感謝大家去到機場接機。（梁碧玲 攝）

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MIRROR喺美加巡唱期間，不忘到處觀光，其中最興奮一站莫過於去到紐約時代廣場打卡，Jer 仲話︰「由香港時代廣場去到嗰邊嘅時代廣場，係要記錄」。

Anson Lo與Jeremy是最後步出機場。（梁碧玲 攝）

Anson Lo與神徒合照。（梁碧玲 攝）