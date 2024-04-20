乘風2024｜周揚青自創Rap歌詞極敏感　疑diss舊愛羅志祥

內地綜藝節目《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐》第五季）近日正式開播，引來不少關注。其中網紅周揚青的初舞台表演最有討論度，事關其演唱張震嶽經典歌曲《愛的初體驗》並加入自創Rap環節，當中Rap的歌詞提到「頻繁被渣，情況不能查」，讓不少網民猜測她疑暗諷舊愛羅志祥，直言她太敢唱了。

周揚青初舞台表演演唱歌曲《愛的初體驗》。（影片截圖）

在初舞台上，周揚青翻唱張震嶽經典歌曲《愛的初體驗》，一邊唱一邊舞動，畫面相當養眼，及後在歌曲中間加入了自創Rap環節，當中歌詞提到「頻繁被渣，情況不能查，愛情當一切就是笑話，兼實失戀也並不可怕，我說天長你就地久，不管愛情有沒有，但愛自己一定毫無保留。」唱的時候甚有態度，展現冷酷一面。

而當節目播出後，她在個人微博不忘感激幕後團隊幫助，其中一位就是胡彥斌，而巧合的是當年羅志祥爆出醜聞後，胡彥斌就離開了原本雙方合作的公司，結束伙伴關係。所以令不少網民就猜測，Rap的歌詞是在暗諷羅志祥，呼應着她當年分手信中，揭開羅志祥真面目內容。

周揚青在歌曲中加入了自創Rap。（影片截圖）

舊愛羅志祥。（羅志祥微博圖片）

初舞台表演引來不少討論度，對此周揚青在之後的直播中就對此作出回應，並疑回應Rap內容疑暗諷舊愛羅志祥一事：「我其實想要帶給大家，和我想要呈現和表達東西，是完全不是今天我在上面看到的，我就感覺是被帶偏了。但是無所謂，我今天直播我連解釋都沒解釋，我也沒有說要去再重新跟大家說一下，我當初為什麼選這樣的初舞台和為什麼要改這樣的詞。我想要大家可能關注是後面的，但是大家可能關注是前面的東西，但是無所謂，這個初舞台，至少它對於我來說，更重要的意義是在於我有一個非常完美的初舞台了，而且我挑戰了自我了。」

周揚青亦強調明白她的人自然會明白：「我真正想要能夠帶給大家的一些東西，然後我想要能夠大家能夠get到，那get到的人他們就get到了，那get不到的人，我說了解釋了他們也get不到，所以就算了。」