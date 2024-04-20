馮德倫舒淇結婚周年派對禮服千2蚊有找　台灣貴婦圈到賀玩得盡興

馮德倫日前在台北為舒淇大搞驚喜派對慶生日兼結婚周年，令舒淇勁感動並寫下：「感謝你這麼多年的包容與陪伴，謝謝你為了今天所布置的一切，想說的話太多，謝謝你、謝謝你、謝謝你，結婚周年紀念日快樂唷，LOVE U」。當晚亦有不少圈中好友到賀並紛紛公開場內照片，包括舒淇「老婆」林熙蕾、御用造型師Roger（鄭健國）、林心如、楊謹華、張震、鍾鎮濤夫婦、蕭敬騰及「台灣第一名媛」孫芸芸等。

舒淇與馮德倫好sweet。(ig@sqwhat)

位位都係貴婦！（IG/@cheryllovel0ve）

照片可見，眾人都有到台上獻唱，林心如更送上祝福：「開心的夜晚 一切盡在不言中 請一直一直幸福下去。」楊謹華就講道：「祝福我親愛的～生日快樂🎂天天快樂❤️結婚週年快樂🎉 @sqwhat LOVE YOU!!!要永遠的幸福下去！」而舒淇「老婆」林熙蕾就最感動：「親愛的老公的老公，謝謝你多年來對我老公的包容！因為你，她不再孤單，因為你，她脾氣變得更可愛！我們要一起永遠的幸福下去！LOVE YOU ❤️❤️」

林心如都有到場！（IG/@cheryllovel0ve）

舒淇「老婆」林熙蕾。（IG/@kellyhlin）

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據悉舒淇本來以為就是她生日跟自家親友們吃飯，沒想到老公馮德倫及一眾好友們，包括萬豪小馬、joy、炳存、樂團 Ben (開場主持人），精心設計安排了這麼多節目，讓她覺得又驚喜又感動。向來是時尚icon的她，與老公當晚的中式禮服別出心裁，2人全身不到5000台幣（約1200港幣）搞掂，好慳家。