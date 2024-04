視帝與家人慶生忽然回春頭髮濃密　曾暴瘦如柴頸根盡現惹心痛

視帝陳豪與老婆陳茵媺於2013年結婚,婚後育有三名小朋友,包括大仔陳梓燁 (Aiden)、二仔陳浩鋒 (Nathan) 以及孻女Camilla。陳茵媺一直過住少奶奶的生活,專心相夫教子,陳豪就努力拍劇賺錢養家,辛勤工作,男主外女主內,一家五口十分幸福。日前陳豪迎來了他的53歲生日,老婆陳茵媺以及三名寶貝仔女當然有跟他一起慶祝。

陳豪陳茵媺好恩愛。(IG圖片)

陳茵媺日前在IG分享了她和仔女一起為陳豪慶生的靚相,並留言寫道:「Happy birthday, baby! 🥳 @moses_chan_ Thank you for being born on April 16th and for coming into our lives... filling it with so much love and joy! Your always the kids forever..."Sweetest Daddy!" and my "Sweetest Babyyyyyy!" 🤪 Kids handmade their gifts from clay as birthday gifts for him. Guess who made which one ? 🤗🤗🤗 (生日快樂寶貝!感謝你出生於4月16日並進入我們的生活......讓我們的生活充滿了如此多的愛和歡樂!你永遠都是孩子…“最可愛的爸爸!”和我的“最可愛的寶貝yyyyy!” 🤪 孩子們用黏土手工製作禮物作為送給他的生日禮物。猜猜哪一個是誰做的? 🤗🤗🤗)」表白了對老公的愛。

相中的陳豪看來比前年輕了不少,頭髮看來也濃密了,彷彿回春了20年,與之前被指斷崖式衰老有極大分別,令人震驚。

陳茵媺與3名寶貝仔女。(IG圖片)

陳茵媺與3名寶貝仔女為陳豪慶祝生日。(IG圖片)

陳茵媺與仔女為陳豪慶生。(IG圖片)

陳豪一度暴瘦如柴。(IG圖片)

