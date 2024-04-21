鬼故｜泰網紅Ann遊港撞鬼詭談　首日頭暈自拍竟現長髮女鬼真身

日光日白都撞鬼？冇錯！日前有泰國網紅Ann在二月份到港旅遊，行程為3日2夜，但就遭遇了令身為泰國人都驚嚇的靈異事件！



泰網紅Ann分享撞鬼經歷。（YouTube截圖 / ANNDAY เที่ยวไปวันวัน）

她去旅遊時，總會有拍攝Vlog習慣，所以好自然地這次也拍攝了不少影片和相片，但在她經過中環一間店面外牆很多貓的酒吧（The Parallel）時，覺得很可愛，所以就隨手拍了一張照片，隨行的朋友也與她對着大玻璃合照了一張。但當她們離開，坐下並回看照片時就發現了非常恐怖的事。

泰網紅Ann分享撞鬼經歷。（YouTube截圖 / ANNDAY เที่ยวไปวันวัน）

在講述發生了什麼事之前，首先要整理一下泰國網紅Ann到港後發生的事。她表示，二月初到了香港旅遊，到達之後似乎一切都正常，也沒有去寺廟或拜訪任何神明，但不久之後，她就突然生病，出現頭暈、噁心，嚴重到需要去醫院的症狀。可是到了第二天，症狀又消除得一乾二淨，所以她又繼續行程。

泰網紅Ann表示當日去了舊中環警署和監獄（即中環前域多利監獄）。（網上圖片）

到了第二天黃昏時段，網紅Ann去了中環的荷里活道遊覽，參觀了舊中環警署和監獄（即中環前域多利監獄），就在途中，她和朋友就經過了The Parallel，一間外牆畫了很多可愛貓咪的酒吧。當時他們拍了一張照片，並用另一部相機拍了一段短片，之後網紅Ann就用手機再與朋友合照就離開了。

泰網紅Ann表示當日去了舊中環警署和監獄（即中環前域多利監獄）。（網上圖片）

她提到，當時他們曾經站在那邊等人走過後才拍照，可是當晚他們住下來看照片，並打算在Instagram發布時，看到最後一張照片，她的朋友就發現網紅Ann與自己的合照變成了Ann與一名不知名長髮女「人」的合照。這時候，網紅Ann和友人看到照片後，都嚇得心臟停止了一樣，根本不知道看到什麼。

當時影相都冇咩事。（YouTube截圖 / ANNDAY เที่ยวไปวันวัน）

Ann和朋友曾經懷疑過，拍照時是不是有人經過，不過他們都說沒有。當晚，他們試圖尋找有關該地方的任何資料去安撫自己，直到凌晨3點才睡着了。早上8點，Ann再次醒來，並再一次感到頭暈，她試圖告訴自己這只是錯覺並繼續旅行。回到泰國後，她的朋友也勸就叫她去醫院驗查。

自己影咗幾張相都冇發覺問題。（YouTube截圖 / ANNDAY เที่ยวไปวันวัน）

網紅Ann話睇到最後一張相，就嚇到「心臟停頓」咗咁。（YouTube截圖 / ANNDAY เที่ยวไปวันวัน）

網紅Ann話睇到最後一張相，就嚇到「心臟停頓」咗咁。（YouTube截圖 / ANNDAY เที่ยวไปวันวัน）

睇真啲，點解多咗個「女人」...（YouTube截圖 / ANNDAY เที่ยวไปวันวัน）

睇真啲，點解多咗個「女人」...（YouTube截圖 / ANNDAY เที่ยวไปวันวัน）

當Ann回到泰國後與朋友分享這次經歷，一些朋友以為她在開玩笑，但當有靈感的朋友看到這張照片，就突然哭了起來。後來這件事被廣泛報道後，有人認為是真的靈異事件，也有人認為是假的，在所以Ann就拿着照片去拜訪泰國著名的靈媒，而靈媒就微笑着，建議她去做功德。