三料視后人氣勁爆中港　港粉不惜冒險相隔六年再赴內地為見一面

佘詩曼（阿佘）憑無綫人氣劇集《新聞女王》，在年初《萬千星輝頒獎典禮》上個人奪得「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」榮膺三料視后，同時破記錄成為首位3度奪得「最佳女主角」的女演員，令事業再創高峰。雖然劇集播映完畢至今已有一段時間，但阿佘的人氣卻絲毫不減，不斷接拍廣告、擔任綜藝節目嘉賓，及出席品牌活動等等，紅爆中、港兩地。

阿佘憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」在頒獎典禮勇奪多個殊榮，成為三料視后。（陳順禎 攝）

佘詩曼現時紅遍中、港。（陳順禎 攝）

日前，阿佘應邀到深圳出席國際品牌活動，有香港粉絲為見偶像，相隔6年再次前往內地，並冒住有機會要等長達6小時做臨時通行證而錯過活動時間的風險都要博一次，可見阿佘魅力真的強勁。

阿佘應邀到深圳出席國際品牌活動（IG@charmaine_sheh）

一身打扮時尚又大方（IG@charmaine_sheh）

阿佘現時紅爆中港。（IG@charmaine_sheh）

該粉絲事後在社交平台長文分享說：「這次活動也是很突然決定去的，前一天一直又糾結，因為回鄉證過期了，雖然可以申請一次臨通，除了貴（$570）最重要是不知道要等多久才拿到，而且我也6年沒有去過內地，普通話也不懂說令糾結了很久，在群內一直看其他人意見，因為之後幾個月都很忙，如果這次不去就好像沒機會了，最後還是決定癲一次，我都服了我自己。」

阿佘向來是各大品牌寵兒。（IG@charmaine_sheh）

自帶女王霸氣。（IG@charmaine_sheh）

這位粉絲雖然事前做足功課，但仍非常擔心：「一早去了羅湖站，然後我都不知道原來香港是可以出境才弄臨通，我還以為要弄了才能出境。一直很擔心，不知道是否順利，去了弄證件那裏填表格然後說要等4-6小時，我心裏嚇了一跳，6小時以後我都不用去了。幸好，一個多小時就拿到了 ，拿到以後就開始擔心能不能去，反正什麼都擔心一大輪。」

粉絲千字文分享今次追星之旅，非常瘋狂。（小紅書）

粉絲千字文分享今次追星之旅，非常瘋狂。（小紅書）

粉絲千字文分享今次追星之旅，非常瘋狂。（小紅書）

最後皇天不負苦心人，這位粉絲順利去到活動現場，並見到偶像，雖然隔着鋪頭玻璃，及只有5分鐘左右，但也心滿意足。從片段可見，活動當日無論店鋪內外都塞滿粉絲，可見阿佘受歡迎程度爆燈。阿佘以一身時尚大方造型示人，而且難得在擠擁環境內依然全程笑臉迎人，不時熱情地向等候多時的粉絲揮手，難怪粉絲如此愛她，紛紛留言：「太愛啊佘 她是世界上最有魅力的女人」、「我最喜歡的女神」、「好羨慕哦」等等。

該粉絲見到阿佘真人勁激動。（小紅書）

阿佘不時與四周粉絲打招呼。（小紅書）

全程甜笑。（小紅書）

非常親民。（小紅書）