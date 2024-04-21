愛回家｜佳叔被呃層樓抽水李龍基？　年輕美女真身係呢位「女神」

今日（21/04）播出的《愛．回家之開心速遞》訊息量很大！故事講到佳哥新認識一名美女Lulu，還將一些名貴首飾和樓都送給她，怎知美女Lulu收到樓之後「反轉豬肚」離開佳叔。正當佳叔意志消沉之際，眾人提出風少暫時照顧他。



佳叔被呃層樓。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

佳叔被呃層樓。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

佳叔被呃層樓。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

佳叔被呃層樓。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

佳叔被呃層樓。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

風少暫時照顧佳叔。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

佳叔和風少走到球場的時候巧遇昔日波友，佳叔更表示風少就是他的兒子，更坦言已將「猛龍射球」傳授給了風少。當然，風少並沒有學過什麼「猛龍射球」，佳叔就表示「冇由怕」即場傳授了口訣。他說：「呢招係靠腳趾組合嚟發揮力量，拇趾搭喺第二趾，第三趾夾住第二趾，尾趾再搭喺第三趾，用腳外側，45度『西』過去，咁就得啦！」

猛龍射球。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

猛龍射球。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

風少無意中聽到佳叔要求以寶物「明球」交換，將風少過繼給他。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

相信大家聽完都似是風少一樣一頭冒水，幸好，最後風少飛甩鞋踢中對方，一旁的素素乘機踢入。之後，風少無意中聽到佳叔要求以寶物「明球」交換，將風少過繼給他，三人還在電梯中撞見，又剛好停電。

風少無意中聽到佳叔要求以寶物「明球」交換，將風少過繼給他。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

這位是Lulu又是誰？原來是《東張西望》主持梁敏巧。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

怎料電梯門打開後，佳叔頭也不回搶先逃走，大龍生竟彎腰着風少先走。事後風少十分受感動。後來，素素無意間聽見，其實當時大龍生只是剛好腰痛，不過大龍生見風少為了此事而感動，也不好解釋。

那麼，到底這位是Lulu又是誰？原來是《東張西望》主持梁敏巧。

這位是Lulu又是誰？原來是《東張西望》主持梁敏巧。（《愛．回家之開心速遞》截圖）