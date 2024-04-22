零負評視帝唱歌片出土　歌藝慘被陳奕迅碾壓　網民：他是來搞笑吧

環球與TVB早年未陷「版稅風波」時，旗下歌手經常亮相TVB，與無綫小生花旦合唱，亦造就出不少經典片段。其中最為網民熟知的，不得不數黃宗澤（Bosco）在2009年的《勁歌金曲頒奬禮》被抽中與陳奕迅（Eason）合唱《K歌之王》，令Bosco被取笑多年，近日又有另一段TVB陳年合唱片，陳奕迅緊接著視帝出場，歌聲高下立見，令視帝慘被比下去，網民不得不感嘆：「原來被Eason處刑的不止黃宗澤一個……」事實上，在Eason面前唱歌，又有誰不會輸呢？

黃宗澤當年「不幸」抽中與陳奕迅合唱，被網民笑足多年，好彩他夠大方不會生氣，更懂得自嘲。（電視截圖）

05年，TVB與環球關係仍相當友好，當年兩個單位共請來10位男神級藝人，聯手推出過《男人魅》專輯，一人一首劇集或動畫主題曲，清單上位位都份量十足，有Eason、李克勤、鄭伊健等坐鎮，另有TVB力捧小生兼視帝級人馬，唔唱得都睇得，之後他們更在電視上合體，唱出原唱為張學友的《真情流露》，而影片近日竟被網民回帶，再次引起討論。

TVB在05年出過《男人魅》專輯，並且開演唱會。（VCG）

當年陳奕迅、鄭伊健、李克勤三位歌手都有現身記招撐場。（VCG）

十位依出場序是：李克勤、林保怡、吳卓羲、鄭嘉穎、鄧健泓、林峯、鄭伊健、林文龍、陳豪、陳奕迅，網民都慨嘆如此黃金陣容如今已不復見。片段中每人輪流出場唱一至兩句，雖知道林保怡、鄭嘉穎、鄧健泓、林峯雖然專注影視發展，但幾位都出過碟，歌藝有一定水平。

十位男神同台的畫面，可一不可再。（電視截圖）

眾人合唱張學友的歌曲《真情流露》，片段近日竟翻Hit。（電視截圖）

頭8位演出陣容：

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偏偏到林文龍唱完，一去到陳豪時，就被網民形容為「畫風一轉」。陳豪的造型有如回到當年《烈火戰車2極速傳說》中手拿「愛滋針」的「喪偈」般，但非常有型，不過一開聲就破功。他雖然非常努力，唱到副歌「因此得你方可使我流露自～己～」時更肉緊飆高音，但冇比較冇傷害，緊接陳豪出場的更是神級的Eason，他一開口即把陳豪「處刑」。網民也笑說：「陳豪是來搞笑的吧」、「陳豪模特兒出身」、「真情流露變真情流產」、「俾人捉咗去戥腳參加Sing con合唱」、「陳豪：朕當時害怕極了」、「同朕Check下唱得好聽過我嗰個係乜水」。

陳豪以初出道時電影中的「愛滋針」喪偈造型登場。（電視截圖）

儘管陳豪在TVB代表作無數，並已是兩屆視帝，但網民始終認為他在影壇初出道時的「愛滋針」奸角喪偈才是神作。（電影截圖）

陳豪唱到好肉緊，更忘我飆高音。（電視截圖）

可惜緊接登場的是神級歌手陳奕迅，馬上碾壓式地把陳豪歌藝比下去，網民哈哈大笑。（網上截圖）

賣演技、有型、顧家的陳豪從來不是唱家班，他亦曾解釋過自己聲帶因瘜肉問題變得沙啞，多年後做手術切除才得到改善。其實他不止一次公開演唱Eason的歌曲，儘管常被網民取笑，但他根本不介意，還大方自嘲。以去年他在內地登台演唱《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》為例，歌聲被指走音如搭上「死亡航班」、「地獄來的聲音」等，陳豪在訪問中笑說：「唱到墮機唔係個個都做到㗎！」不過就向Eason道歉，稱自知不在狀態，下次會再挑戰，務求要唱到觀眾「起飛」。

陳豪去年唱《歲月如歌》瘋狂走音 。（微博圖片）