愛回家又走一員！　肌肉男「CPU」譚坤倫發長文宣布離巢北上發展

TVB的處境劇《愛·回家之開心速遞》又走一員！昨日（21日）《愛·回家》中的「CPU」譚坤倫在社交平台發長文說：「TVB再見了，謝謝13年來的支持，稍后北京見。」譚坤倫於2011年以《功夫新星》這個節目加入TVB，之後參演的劇集多為跑龍套，他直至於《愛·回家》中飾演IT人CPU而為人認知，早前他更為劇集操肌變大隻而被網民大讚及留意，但最後他選擇離開TVB外出發展，不少網民都感到可惜。不少曾經與譚坤倫合作的演員都有留言為他打氣，亦有已經離巢的藝人留言表示「恭喜」。

（左起）《愛回家》IT部Mouse（吳展驊）、CPU（譚坤倫）中以及已離開劇組的Keyboard（李興華）。

譚坤倫不止一次為拍劇操肌，但亦曾因傷患要停操。（）

譚坤倫於2011年出道。（Instagram@alantam515）

譚坤倫（右二）的毒男戲服下，藏著六嚿腹肌，反差好大！（Instagram：alantklun）

譚坤倫大晒六嚿腹肌！

譚坤倫的全文如下：

首先要多謝攪出《功夫新星》呢個節目嘅所有人，令到我好衝動咁參加咗，從而進入咗呢個行業。過咗非常精彩嘅13年，訓練班畢業之後，多謝監製潘嘉德先生，令我可以參與On call 36小時2、拆局專家、醋娘子、流氓皇帝、三個女人一個”因”。



然後要多謝莊偉健監製嘅信任，令到我可以參與《天命》呢套劇集，第一次有感情線，以及有機會展露我嘅三腳貓功夫。然後再多謝監製同埋導演嘅堅持之下，我先再有機會參與《包青天之再起風雲》，雖然經歷咗一個相當辛苦嘅拍攝過程，但令我得到非常難得嘅回憶。



可以參與兩位金牌監製嘅劇集，真係會好開心，因為細個嘅時候，就睇過佢哋製作嘅《尋秦記》、《衝上雲霄》。



然後兩位監製離開TVB之後，我經歷咗好長時間嘅”失業”，之後就要多謝監製陳耀全、方駿釗，俾我參與咗好多套劇集。



2018年多謝一位副導演，搵我做IT狗，其實好耐之前我就好想加入開心速遞，呢套劇集幫左我好多，令到一個內向嘅我，慢慢打開自己，尋找演員嘅自我創作，然後得到觀眾嘅笑聲，慢慢增加咗我嘅自信心。然後多謝珍姐，監製林建祥，俾咗更多演出機會我哋，亦都好多謝編劇知道我鍾意健身，寫咗個腹肌IT男出黎，令到我終於終於有感情線，我對唔住Gigi，要你再發掘下一個腹肌男🙂



仲要多謝TVB呢個大家庭，無論幕前幕後，未能一一多謝嘅人，你哋都會在我心中，能與你哋一齊捱更抵夜，日曬雨淋，好多精彩嘅回憶。



多謝你哋嘅照顧，包容，教導，提攜。



仲要多謝好多記者，估唔到當時為咗拍攝腹肌需要斷食，會有咁多報道，令到我有咁多人留意到。



多謝我嘅fans，你哋咁多年一直依然到場支持，實在榮幸！



我依然會繼續一直係呢個行業發展，歡迎大家揾我合作🤟🏻



各位江湖再見！



《愛·回家》中的「CPU」譚坤倫在社交平台發長文宣布離巢。(ig@alantklun)