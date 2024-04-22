愛回家｜林淑敏親口證實鄭世豪離巢：以我所知佢係約滿

繼蘇韻姿宣布離巢無綫之後，有傳同樣在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍生」龍力士鄭世豪，因談不攏價錢而決定離巢。今日（22/4）《愛回家》於電視城舉行宣傳活動，鄭世豪未見出席，令巢離傳聞甚囂塵上。

林淑敏今日出席劇集宣傳活動。（梁碧玲攝）

經常在劇中與鄭世豪有不少對手戲的「大小姐」林淑敏就事件接受《香港01》訪問時表示：「以我所知，佢係約滿嘅。但係我自己就覺得而家唔同以前，因為大家喺出面會有好多唔同嘅發展，可以每一樣嘢都可以試吓，未必唔係唔好嘅一件事。可能大家喺呢一個工作關係上，未必係兩姐弟，而呢個拍檔同感情係一世，我知佢有好多登台，因為佢唱歌真係好叻，如果佢去登台，又可以帶埋我去就最好。（佢走嘅時候咁低調，你哋係唔知？）我覺得要留返界佢，要尊重返佢，呢個係佢嘅選擇，係佢嘅諗法，因為佢係有設計。（佢走時開唔開心？）開心呀，佢冇嘢。（之前見佢出席活動，佢自己坐埋一邊，成班演員冇理佢？）其實佢個性格比較愛靜，而我宣傳嘅時候，都唔愛走圍走嗰啲，我都係靜，而我就覺得冇特別，但我就想佢多啲去登台，我都會去做粉絲去支持佢。（佢約滿前有冇問你意見？）老實講我自己都好忙，假如自己遇到工作嘅問題，我都會選擇自己去面對。」