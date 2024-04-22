春色寄情人劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《春色寄情人》陸劇又名(吾鄉有情人)，改編自《情人》小説。由翦以玟作為編劇，程亮為執導，李現、周雨彤領銜主演。《春色寄情人》是一套都市愛情劇為題材的電視劇。憑著《去有風的地方》而紅的主角李現，在同一時期還有另一套劇(群星閃耀時)播出，《群星閃耀時》口碑不錯，今次《春色寄情人》成績也會如何?本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《春色寄情人》｜劇情大綱

故事背景設定在南坪鎮，莊潔當年僅十四歲時，她遭遇了一場車禍，失去了左腳，從此戴上假肢，成為她生命中不可磨滅的傷痛。但為了追求更好的自己，她獨自一人離鄉背井，踏上了從事醫療器械銷售的旅程，慢慢地成為職場中備受矚目的精英人物。有一天，莊潔從上海回家的路上偶遇了小時候的同學陳麥冬。莊潔熱情地打招呼，但受到了陳麥冬冷淡的回應。

原來，陳麥冬是一位遺體整容師，由於工作的特殊性質，他不習慣與他人握手，而且很少有機會和他人交談，這使他變得內向而寡言。莊潔開始對陳麥冬有好感，當她知道他從事遺體整容的工作後，內心充滿了好奇，她渴望瞭解他的過去。之後，隨著時間的推移，在南坪鎮上的幾次偶遇中，莊潔展現出了她厚臉皮的一面。同時，莊潔的奶奶也希望她和陳麥冬能成為情侶。這使得兩人在相互的拉扯中互相瞭解，用愛去治癒對方的心靈缺口。

《春色寄情人》播出時間｜最新追劇日曆

《春色寄情人》一共有21集，由中央電視臺電視劇頻道CCTV-8、騰訊視頻播放，會員由首周會員每日更新一集，首更3集。 CCTV-8 黃金時間，每天更新一集。

春色寄情人官微@Weibo

《春色寄情人》｜演員人物關係圖

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《春色寄情人》｜演員

李現 飾 陳麥冬

曾是一個叛逆的少年，但後來因為生活的起伏而成為一名內斂寡言的遺體整容師。

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周雨彤 飾 莊潔

她是一個樂觀、堅強又勇敢的人。儘管在十四歲時因為一場車禍失去了左腳，然而這並沒有讓她放棄自己。她選擇了投身醫療器械的銷售工作，以果斷和瀟灑的態度，努力活出自己想要的人生。

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萬鵬 飾 王西夏

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吳俊霆 飾 莊研