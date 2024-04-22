姜濤IG開直播哽咽談粉絲機場衝突　自認或做得唔好：我同大家道歉

ViuTV人氣男團MIRROR完成逾半個月的美加巡唱，周六（20日）清晨回到香港，卻出現鏡粉內訌，機場接機時上演「神徒大戰姜糖」，出現衝突。而姜濤在今日為電影《#12怪盜》謝票場已回應事件，稱不希望見到粉絲出現「任何爭執或者碰撞」，姜濤今晚（22日）再於Instagram開直播發表看法，眼濕濕哽咽公開道歉，令粉絲大感心痛！

MIRROR在美加出騷。（資料照片）

姜濤在直播中表示，事件發展至今聽了很多不同版本，無法考證事實，但最重要「無論發生咩事都安全為主」。姜濤提到，與Anson Lo（盧瀚霆）臨落機前已得悉此事，「我同佢都唔知點算，有時好灰心。」又破壞了兩人回家心情，「冇諗過會發生呢啲事情。我同阿Lo都冇商量要點做，結果係冇結果，唔知點做。」姜濤又公開道歉，此時已哽咽道：「我有做得唔好嘅地方，我喺度同大家道歉。」

有神徒則指姜糖動粗搶手機。（網上圖片）

姜濤又罕有提到與Anson Lo關係，坦承有互相不理解過，「我同Anson Lo有因此呢啲事情唔開心過，我哋之間係有俾呢啲嘢影響到。但《造星》到而家我哋都經歷咗好多嘢，各自經歷唔同嘅嘢。我哋一開始係一班單純後生仔，所以當出道短短5、6年，就經歷咁多嘢嘅時候，我哋係有互相唔理解過，但後尾我哋都知道我哋都係知道大家係緊張我哋、鍚我哋先有咁嘅事發生。」

姜濤稱現時與Anson Lo是「好好嘅朋友」，故發生此事兩人都大感難過。姜濤指今年25歲生日願望是希望大家都更可以將心比己，互相理解，而大批網民則在直播下留言鼓勵姜濤加油。

姜濤哽咽談粉絲打架事件。（IG直播截圖）