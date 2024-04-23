打天下2 ｜AK再演關志浩打得更華麗　Tiger拍劇不忘偷師

由歐錦棠、談善言、江𤒹生（AK）主演的ViuTV劇集《打天下》，相隔4年再拍《打天下2》，今次除有Tiger加盟外，亦有香港空手道奧運銅牌得主劉慕裳、日本空手度高手、黑帶二段武田梨奈和宮原華音參演，打得更華麗，觀眾亦睇得更肉緊。

AK話因為媽媽嘅關係，所以呢幾年關志浩仲好close。（葉志明攝）

AK表示今輯更多動作打鬥場面，而且有不少動作都是臨場加插，與Tiger在片場即學，慶幸大家都有舞蹈底子，加上《繩角》鍛練，所以較易上手。劇中AK與Tiger是敵對關於，打鬥場面不少。「我主力係打空手道，而Tiger就係另一門武術，佢係打MMA（混合格鬥），佢係負責鎖人，我負責解鎖，但我哋主要都係學咗兩堂。」AK表示與Tiger不停鎖與解鎖對方，由於拍攝場地密封，兩個男人拍到汗貼汗，佢仲講笑話播出時如果見到佢嘅表情複雜的話，可以理解為有嫌棄亦有糾纏。

歐錦棠喺浸會大學任講師時，原來Tiger曾是其學生。（葉志明攝）

近年Tiger頻頻做虎導，今次拍攝《打天下2》時亦不時向黃偉傑導演偷師，問到有時都怕煩到對方，AK補充：「有時我哋都問係咪會太煩，係咪唔好意思唔答，同前輩合作，梗係要學嘢先，吸收到差唔多時間先試。我係有呢個興趣，可能由MV開始先。但而家連啲鏡頭都未搞清楚，仲係好遠路程。」