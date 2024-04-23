逆天奇案2｜林夏薇化身人妻少婦Look　大騷纖腰腹肌長腿勁吸睛

由林夏薇與陳展鵬主演的無綫（TVB）劇集《逆天奇案2》至今已播了三周，收視節節上升，跨平台直播收視最高為21.2點（138萬觀眾），口碑不錯。不過就有不少網民同觀眾投訴反映，續集角色分得好散，編劇又太貪心，搞到男女主角展鵬同薇薇未能盡情發揮，上周四二人一段虐心連朋友關係都告斷絕之戲分，稍稍緩和大家不滿。

Wing姐火辣登場。（TVB截圖）

幸好昨晚（22日）播出一集，Wing 姐終於火辣登場，劇情講到Wing離開心理服務課，重投前線工作，再度「出勤」喬裝變換多個造型查案。除了以人妻少婦眼鏡Look示人外，今集更以超貼上衣、纖腰腹肌長腿，應有盡有，大騷索爆身材，造型非常養眼；今次林夏薇與資深綠葉演員張雷（雷哥）合作，跑街擒拿由雷哥扮演的賊王，動作場面相當精彩。

林夏薇喬裝變換多個造型查案。（TVB截圖）

最新一集播出後，林夏薇在社交網站分享拍攝花絮片段，薇薇謙稱唔夠前輩張雷哥跑得勁。「今晚Wing出動喇，今次仲要喬裝捉賊，諗番呢場戲嘅拍攝真係唔容易，除咗因為天氣炎熱、時晴時雨之外，仲要跑街，真係非常消耗體能，拍完呢場戲對腳仲酸痛咗幾日；真心覺得動作演員唔易做，要向佢哋致敬，btw雷哥真係跑得好快呀，跑足五、六千米都追唔到你」。

薇薇謙稱唔夠前輩張雷哥跑得勁。（TVB截圖）

性感Look喚醒網民唔棄劇

林夏薇及雷哥敬業精神令網民相當佩服，不少網民留言稱讚兩人犀利，「你都跑得勁快呀!!!辛苦啦 好鐘意阿wing喬裝look 可以見到你唔同嘅一面 好新鮮!!! 上到樓嗰段都好正 啲口音勁好笑 呢一段超好睇」、「wing姐好性感，so hot啊」、「要拍劇首先要係運動健將」、「Wing 姐勁，辛苦哂」、「犀利」，亦有網民表示：「等左咁多集，說實話差D想棄劇，好彩今晚終於有多D你既戲～Wing姐冇令我哋失望，今晚一次過solo好厲害，身型同口音都正」。