​前TVB花旦離奇撞樣邵音音　曾拍三級片自爆係「格格」擁滿清血統

藝人關寶慧繼2019年後參與音樂劇，最近亦正在拍攝新戲《無名火》。昨日（22日）關寶慧就在Instagram上載了白髮蒼蒼兼滿面鮮血的照片，離奇撞樣邵音音！

關寶慧保養得宜！（IG圖片）

關寶慧昨日（22日）在IG分享了與伍允龍的合照，相中滿頭白髮下巴凸出，看起來跟邵音音非常相似。原來她正在拍攝新戲，更為此花了2小時特技化妝。有網民看到關寶慧的妝容後都大吃一驚，並留言說：「第一眼真係嚇咗一跳」、「Halloween4月咩」，而好友鄭秀文就留言讚她「專業又敬業」。

關寶慧離奇撞樣邵音音。（IG圖片）

現年58歲的關寶慧演藝學院畢業，1991年加入TVB後曾備受力捧，並參與過不少經典劇集，包括《射鵰英雄傳》、《大頭綠衣鬥殭屍》等，後來轉戰影壇發展。關寶慧曾主演過三級片《男人胸女人Home》，當時她全裸上陣與鄭浩南演大膽情慾場面，雖然票房不到200萬，電影口碑亦不佳，但關寶慧一脫就引起不少回響。

關寶慧曾拍三級片《男人胸女人Home》。（電影海報）

關寶慧在90年代中後期連拍幾部三級片，圖為《大內密探之靈靈性性》。（電影截圖）

另外，自幼家境富裕的關寶慧曾在節目中自爆先是滿清皇族之一的瓜爾佳氏，跟關之琳與周海媚一樣滿清後人，是「滿洲格格」。至於感情方面，關寶慧透露自己情傾大隻男，抗拒小鮮肉，​曾稱終極目標是擁有理想婚姻。早前更因為與黃日華一張合照，無辜捲入緋聞。而​關寶慧就黃日華為「兒時偶像」，現時兩人因傳緋聞而減少聯絡。

重溫關寶慧在《男人胸女人Home》的大膽演出