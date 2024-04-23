周勵淇孖內地老公齊賀汪詩詩生日 前TVB玉女激罕偕富豪男友現身
撰文：董欣琪
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「宇宙最強」甄子丹太太汪詩詩日前迎來43歲生日，連日來多位圈中好友都為她開Party慶祝。呂良偉太太楊小娟上載了一段影片，並寫道：「親愛的千予、鎂庭妹妹：祝福你們生日快樂！健康美麗！願時光在變，你們不變，祝你們溫柔且堅強，善良卻又鋒芒。開心每一天！」片中所見，除了汪詩詩媽媽、細妹汪圓圓之外，不少好友都有出席，包括呂良偉同太太楊小娟、周勵淇同老公傅浤鳴、張玉珊同男友盧啟賢及人稱「殼后」的朱李月華。
其實周勵淇自2018年突然宣布與失婚內地演員傅浤鳴結婚後，雖然不時都會在IG大曬與囝囝的親子照，但兩公婆就非常低調，極少合體，只會間中在聚會上露面。今次周勵淇同老公傅浤鳴一起現身，更頭貼頭影大合照，可見非常恩愛！
而張玉珊亦激罕與富豪男友盧啟賢一起出席聚會，現年49歲的張玉珊早年憑玉女形象大受歡迎，一向低調處理感情事的她，去年7月底突然公開認愛盧啟賢，雖然男方曾有過一段婚姻，又曾與廖碧兒爆出戀情，一度傳出婚訊，更曾捲入是非之中，但仍無損兩人感情，張玉珊更大讚男友孝順、體貼，兩人有很多共同話題，感情很好。
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