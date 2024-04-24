59歲混血男星街頭被捕獲網民讚高大威猛　曾與多位性感女神傳緋聞

現年59歲的王敏德是圈中公認的型男，與名模太太馬詩慧結婚32年恩愛如初，兩人育有兩女一子，一家人身材及顏值都達模特兒級數，令人羨慕。日前有網民在小紅書上載了在街上連續數天偶遇王敏德的生圖，衣著貼地的王敏德獲網民激讚高大威猛。

王敏德Keep得非常好！（IG圖片）

王敏德是圈中公認的型男。（IG圖片）

王敏德經常做Gym保持Fit爆身形。（IG圖片）

日前有網民在小紅書分享了在香港街頭偶遇王敏德的照片，相中可見王敏德打扮低調，戴上Cap帽及太陽眼鏡，身穿T裇牛仔褲兼孭住腰包，獲網民讚貼地：「氣質 身高 外形 高大挺拔氣宇軒昂」、「很有型！」、「雖然有少少肚腩但身姿挺拔好過好多人」、「高大威猛」、「好帥啊！」

王明德街頭被捕獲，大批網民讚高大威猛。（小紅書）

王敏德年輕時經常飾演警察及專業人士的角色，是圈中公認的型男。當年王敏德與馬詩慧相識7個月就決定結婚，雖然兩人外型極為匹配，不過由於奉子成婚及男方給人玩世不恭的感覺，外界不看好兩人的婚姻。

王敏德與馬詩慧非常匹配。（IG圖片）

當年王敏德與馬詩慧相識7個月就決定結婚。（IG圖片）

兩人結婚多年仍然非常甜蜜。（IG圖片）

不過王敏德曾經與多位性感女星傳過緋聞，他與陳雅倫在1993年上映的三級片《危情》中有大量床上戲，更傳出兩人假戲真做的緋聞，迫令跟王敏德新婚不久的馬詩慧日日去監場。另外，王敏德與黃佩霞於1998年主演電影《豹妹》時，因有不少激情戲，有傳媒報道指當年太太馬詩慧曾表示介意兩人拍攝親熱戲。

王敏德與陳雅倫在1993年上映的三級片《危情》中有大量床上戲。（電影劇照）