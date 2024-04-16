姜濤現身生日慶典發現感性宣言：好多時我都覺得對唔住大家

為迎接姜濤25歲生日，後援會準備了多個生日應援，當中最大規模的「海洋王國-生日慶典」在海洋公園舉行。

姜濤表示接下來會努力，會令對他仍有負面看法的人改變。（梁碧玲攝）

下午三時左右，姜濤大駕光臨海洋劇場，與三千多名幸運姜糖見面。姜濤出場後，似乎略為緊張，不時深呼吸，之後他感謝所有場內場外嘅粉絲，又話本身有諗定講咩，但怕太長氣阻大家時間。「好多謝支持自己嘅每一位fans，過去呢兩年對自己來說係唔容易，而在坐每一位都好唔容易，因為好多高潮低潮，我甚至之前懷疑過下次生日會係咪仲喺度呢，我真係擔心過。你哋仲繼續喺度係好唔容易，我而家仲有好多地方做得唔足夠，仲有好多地方可以再好啲，好多時我都覺得對唔住大家，因為我會諗你哋點同身邊嘅人講鍾意姜濤係咪好值得驕傲嘅事。」

姜濤現身海洋公園出席後援會為佢舉辦嘅慶典。（梁碧玲攝）

姜濤又話來會場嘅途中睇返出道前嘅影片同照片，那時出去比賽時，見到其他參賽者已輪支持者，當時既羨慕但又感覺對自己是很遙遠嘅事，當時17歲嘅佢，如今已25歲。「其實自己年紀唔大，但呢幾年出道經歷好多人生嘅事情，我相信以後會經歷更多事情，自己慢慢學習變得更成熟，但同時提醒自己保持出道嘅初心，呢個係好難嘅事。講就易，但喺心入面不斷拉扯嘅過程，我希望咁多位鍾意姜濤，將來我老嘅時候，我會留喺你心中一個種子，令下一代有追尋夢想嘅力量，話俾身邊嘅人曾經有人成功過，嗰個人叫姜濤。」