TVB「御用惡人」身患腸癌暴瘦44磅　驚現內地超市令人熱議

TVB「御用惡人」彭皓鋒現年53歲，是歌手彭家麗的胞弟，去年10月自爆7月檢查時確認患上直腸癌第3期，當時他還說正在考慮是否做手術：「餘生都要孭着個屎袋。」當時工作量不多的他要向親人借錢應急，短期內要籌30萬的手術費，但他都積極面對自己的病。

彭皓鋒積極面對病魔。（彭皓鋒ＩＧ）

彭家麗細佬彭皓鋒突然自爆去年7月做身體檢查時發現患上直腸癌第3期。（資料圖片）

最近有網民在內地一超市偶遇彭皓鋒，相中可見他把之前一頭的白髮染回黑色，馬上感覺年輕了很多，看上去亦比較有精神。網民說：「終於到我在山姆遇到 TVB 演員了！彭皓锋。好高，好 chok呀！不得不感嘆，明星是有壁的，人山人海中一下子吸引到我的目光！」相中彭皓鋒雖然精神奕奕，但身形仍然比較瘦削，應該是因為患病而清減了。雖然他瘦削了，氣勢仍舊在，網民表示：「還有，TVB随便一個都很能打。」

最近有網民在內地一超市偶遇彭皓鋒。(小紅書圖片)

網民說彭皓鋒雖然精神奕奕，但身形仍然比較瘦削。(小紅書圖片)

彭皓鋒有TVB「御用惡人」之稱，連外出都像「尋仇」一樣，也難怪有網民說他：「感覺出來尋仇了」、「這氣場不是蓋的」，亦有網民指他撞樣陳冠希及陳浩民。彭皓鋒染回黑色頭髮後，他亦有把照片上載了社交平台說：「老人家的角色不用找我了」他積極面對病情的心態，的確讓他身邊的太太放心不少，而太太亦擔心他的身體健康，所以不敢讓他太操勞。