TVB 29歲當紅小生小奶狗變大隻型男　「奶」感頓失肌肉線條勁分明

藝人林正峰去年因在TVB劇集《新聞女王》中飾演高海寧的暖男男友王偉而爆紅，除了他在劇中的暖男行為外，劇外他亦做了不少的暖男行為。至於劇外他做了什麼所以被人稱作「暖心男神」？原來是在年初頒獎禮時，林正峰路過見到一群高海寧的粉絲等了很久，而她們亦有問有沒有見過高海寧，林正峰便馬上幫忙通知高海寧這邊有粉絲等著她，令到高海寧的粉絲都十分感謝他，更大讚他是暖男。

王偉挺身Man爆護花，搞到Cathy勁冧。

上星期林正峰在社交平台上載了「小奶狗與床寶的愛情故事」，惡搞一下「BL」的情節，更自稱「小奶狗」，原來他最近與「床寶」何廣沛等人正在內地拍攝綜藝節目，所以才拍了這些短片。昨日（23日）他突然一反「奶」態，在社交平台上載了「肌肉型男」照：「嗨，關於最近的拍攝。」到底他在拍什麼綜藝節目，需要赤裸上半身？

林正峰突然一反「奶」態，在社交平台上載了「肌肉型男」照。(林正峰提供)

到底林正峰在拍什麼綜藝節目，需要赤裸上半身？。(林正峰提供)

林正峰分享了「肌肉照」後，大量網民湧入社交平台留言大讚他肌肉線條分明，更叫他「老公」，他頓時「奶」感全失，立即變成一個「man爆」的真男人。網民更大叫：「原地結婚」、「哇哦哇哦，愛看多發」、「剛放學這樣有助於我的身心愛看多發」、「老公你好，這有個結婚證書要你領一下」、「我可以拿下你這個燙男人嗎」、「身材好好啊啊啊」、「晚上在圖書館看到的時候都覺得要流鼻血了」、「給我摸摸」、「確定是我能看的嘛」等等，瞬間吸粉無數。