J2主持文頌男罹患罕見病　網民過份關心成負擔：無覆私訊就鬧我

J2節目《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba），確診罹患罕見的尤文氏肉瘤（Ewing's Sarcoma），去年10月開始突然在節目消失，全面停工出入醫院接受治療。他一直努力對抗病魔，但近日他發長文指感謝大家關心之餘，亦成為負擔：「每個人都希望我回覆佢，我唔回覆佢嘅話甚至喺我直播上面鬧我。」



文頌男熱愛演藝工作。（影片截圖）

文頌男連月來不停出入醫院。（IG：@koba_mcn）

文頌男由濃眉大眼變成無眉男。（IG：@koba_mcn）

Koba自抗病起都收到不少網民的關心，但大量問候令他開始感到有負擔：「自從我病咗之後，好似由感謝大家，變咗服務大家。我收到源源不絕嘅DM。每個人都希望我回覆佢，我唔回覆佢嘅話甚至喺我直播上面鬧我。我知大家都好想同我做朋友，而其實我都好歡迎同大家做朋友，我都嘗試盡量回應晒大家嘅DM，尤其一啲有用嘅資訊，我係好感謝大家提供畀我。奈何實在太多太多嘅訊息，我實在冇辦法回復得晒，尤其是最近呢排每日都痛，根本分散唔到注意力去回覆大量嘅訊息。」

文頌男曾經是花美男相當陽光。（IG：@koba_mcn）

文頌男曾經是花美男相當陽光。（IG：@koba_mcn）

文頌男連月來出入醫院接受治療。（IG：@koba_mcn）

一直以來Kobe努力樂觀面對，亦不時與網民分享治療日常，表示相當感謝網民對他的關心：「大家畀咗無數咁多、唔同嘅建議我。有啲人又話某啲嘢唔好食，有啲人又話某啲嘢應該食。我食親啲咩都話唔應該食，好似就嚟冇嘢係可以食，就嚟係咩都唔食得。咁我到底應該食啲乜嘢呢？大家建議我食素、戒呢樣戒嗰樣，我都只能夠盡量執行，同我屋企人講聲不如煮呢啲啦。我對於以上種種嘅支持同關懷表示感激，多謝大家！同時都希望大家可以畀多啲空間我，體諒一下我。同病魔搏鬥係好辛苦、好困難嘅一件事情，希望大家繼續幫我集氣，打倒呢個大魔王！😈」

文頌男感激網民關心。（IG：@koba_mcn）