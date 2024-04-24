因為是朋友呀2｜阿Sa自爆細個遭同學排擠　過程歷歷在目令人心痛

由天后容祖兒（Joey)、蔡卓妍（阿Sa)、鍾欣潼（阿嬌）聯手再度合作主持的綜藝節目《因為是朋友呀2》近日正式開播，第一集她們就在香港遊玩探索具有特色的港式文化，過程中令阿Sa勾起不少童年回憶，更自爆小時候曾被同學排擠。

《因為是朋友呀2》正式開播 。（影片截圖）

在最新一集節目中，她們就聯同嘉賓關智斌（Kenny）一起探索香港的小巴文化以及去海洋公園遊玩。而在園內坐叮叮車的時候，頓時令阿Sa回憶湧上心頭，記起小時候一些往事，自爆小時候就曾在海洋公園被同學排擠，她表示：「小時候我最難過的一個童年回憶就是在海洋公園，因為小時候就是常常跟同學來，然後我小時候常常都是被人排擠的，（不可能！你人那麼可愛）真的，我也不知道為什麼，跟一班同學一起來，然後他們把我，就是走啊，就不見了，他們就躲起來了拋下我（那你有哭嗎？）沒有啊，最後我自己玩了。」

阿Sa小時候曾被同學排擠。（影片截圖）

除了在海洋公園被排擠之外，阿Sa亦曾在水上樂園被排擠，她表示：「第二次再排擠我的時候是在水上樂園，結果我就在躲在那個椅子上面睡了一個中午，結果我就黑了，沒人來叫我，我整個人焦了。」想不到阿Sa這麼可愛還會被同學排擠，今時今日她仍對這些事記得那麼清楚，想必對她留下很深刻印象。