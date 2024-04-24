文詠珊貼身大露背超性感現身　生圖曝光樣貌驚艷網民

現年35歲的文詠珊（Janice Man)，去年因電影《消失的她》成為「億萬票房女星」，演技備受肯定。人氣高企的她，近日就現身上海出席品牌活動，以一身超貼身大露背金色長裙亮相，非常性感漂亮，還被捕捉到與品牌的外國高層聊天，不禁令大家再次想起其英語水平，看來其英語已大有進步，已達到流利程度。

Janice Man出席品牌活動。（文詠珊微博圖片）

獲邀出席品牌活動的Janice Man，身穿超貼身大露背金色長裙現身，性感又漂亮。而在網民的零修圖鏡頭捕捉下，其真面貌盡現，五官精緻、皮膚白皙，臉部下顎線線條明顯，無論從那一個角度看都幾乎零瑕疵，絕對是360度零死角女神。

除了樣貌精緻引來稱讚之外，其身材亦讓不少人讚嘆，事關其身穿的貼身長裙，將其腰臀比例完美盡現，腰間幾乎零贅肉，S形身材明顯展現，令大家相當羨慕。

Janice Man生圖狀態非常好。（微博圖片）

Janice Man大露背性感現身。（文詠珊微博圖片）

Janice Man除了外型出眾之外，在活動過後的party 現場，她被捕捉到與品牌的外國高層聊天，二人坐在梳化區喝着美酒熱聊，從曝光的影片可見，她專心地聽着對方說話，一邊面帶笑容一邊作出回應，氣氛相當之好，似乎大家用英語作溝通完全沒有問題，她再一次令大家刮目相看。

Janice Man與品牌高層熱聊。（微博圖片）

事實上，Janice Man早年因獨特的「港式英文」口音與文法，被不少網民嘲笑是偽ABC，但近年其多次被影到與外國人溝通時，能說出一口流利英語作溝通，而且發音正確無誤，少了從前的捲舌音，聽起上來自然許多，令大家讚不絕口，想必在英語上其下了不少功夫，是一位好學的演員。