64歲富貴男星秘婚生女棄香港住內地　嗌「祖國」被斥要叫「國內」

現年64歲的何家勁，在80年代在亞視（前身麗的電視）出道，後憑電視劇《中華英雄》中的「華英雄」和《包青天》中的「展昭」大受歡迎。近年他棄影從商，在內地經營食品生意，搞得有聲有色，有指已坐擁逾億元身家。早有傳秘婚生女的他，早前被報刊拍到疑似拖約4歲，外貌相似的「餅印女」，及老婆回港，與親戚長輩在酒樓相聚兼拜年，更疑似在公園湊女，享受親子時間。據報導指，何家勁事後對生女一事直認不諱，又指太太是圈外人，但因已轉型不做藝人，故不需交代感情事。

何家勁版「展昭」令人難以忘記。（微博圖片）

何家勁近日拍片自爆，現在基本已不會再回香港了，「勁哥其實常住在惠州，香港的朋友只是偶爾回香港的時候，才偶爾見見面，或者踢踢球。」又指打算遊內地，「大部分時間都會在惠州，或者的們祖國到處走一走啊！」他又在片中提到，因為發生了一件事，故決定不回香港，有網民留言補充：「勁哥老媽仙遊了」。

何家勁KEEP得相當好完全不似64歲。（何家勁微博）

何家勁背心大騷Fit爆身材。（抖音）

然面有網民留言批：「在惠州就不要說祖國 國內好聽點」；不過多位網民反駁道：「雞蛋裏挑骨頭，無中生有」、「你是真的會挑事」。另一條片中，何家勁透露不再從影的原因，是為了不想因拍戲背上罵名。

已秘婚生女的何家勁長住內地不回港。（小紅書）

他稱要遊「祖國」。（小紅書）

又自爆不拍戲理由。（小紅書）