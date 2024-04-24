「天王嫂」昆凌生圖曝光親民揮手似足公主　育兒觀獲網民激讚

台灣天王周杰倫（Jay)的混血老婆昆凌（Hannah)近日現身上海出席品牌活動，坐在房車上的她被不少網民捕捉，在大家的零修圖鏡頭下，其真面目盡現人前，五官精緻再加上親切笑容，不停同大家揮手打招呼，非常親民，被大家激讚猶如迪士尼在逃的公主般，生圖依舊出眾。

一家人相當幸福。（hannah_quinlivan@IG）

精心打扮出席活動的昆凌，坐在坐駕裡的模樣被不少網民捕捉，顯得親民的她當時並沒有關上車窗，反而大方地打開車窗揮手同大家打招呼，在大家零修圖的鏡頭下，她五官模樣真實盡現人前，眼睛大大鼻子高挺，皮膚白皙，臉部下顎線線條明顯，狀態非常好，而且經常將笑容掛在臉上，氣質滿滿非常漂亮。

樣貌漂亮又親切，隔着車窗臉帶笑容，這一個舉動猶如公主般出巡似的，讓不少網民激讚猶如迪士尼在逃的公主，身上散發滿滿高貴氣質。

昆凌生圖曝光。（微博圖片）

另外，家庭幸福的她，在接受媒體訪問時，問到她是一位溫柔媽媽還是嚴厲媽媽時，她二話不說自己是一位講原則的媽媽，並表示自己的育兒經就是用盡全力去愛小朋友，因為用愛就可以讓小朋友健康長大，而且不會變壞，更希望小朋友長大後可以成為自在的大人，充滿愛的教育觀因此獲得不少網民認同。