深閨｜Anson Lo信神徒會喊住祝福自己　「但唔覺得我會拍到拖」

Anson Lo新歌《深閨》歌詞再由Wyman（黃偉文）操刀，講述愛上一個人之後，可以為對方變得黐家、被對方獨佔，甚至放棄名利。不過原來Anson Lo聽完徐浩嘅曲後，想要的是一首與求婚有關的作品，但遭Wyman否決，最後以《深閨》講出肯定的愛。

比起深閏，Anson Lo認為另一半孝順、尊重長輩係最重要。（梁碧玲 攝）

新歌MV上架後，神徒紛紛留言表示︰「如果拍拖的話，會送上祝福」，身為當事人到底信唔信呢？Anson Lo笑說：「信，但好多人都話會喊住祝福，我都信大家可能會喊。如果我真係拍拖我會公開，但我諗唔會係呢一兩年嘅事，同埋我唔太soical，我唔覺得我會拍到拖，即係我睇返我前5年嘅工作模式，無social life、平時做嘢就係做嘢。」對於熱戀嘅感覺，Anson Lo笑言已經唔記得係什麼一回事。

一講到shopping、橙色包包⋯⋯教主嘅表情表達了一切。（梁碧玲 攝）

推飯局、減應酬成了Anson Lo近年的習慣，自評深閨指數滿分，他解釋是因為初入行時，與友人聚餐、健身後，變大形簽名會、合照現場。「嗰時唔會say no，但結果係影咗好耐，塞住咗好多人喺度，最後要求助AM Team同事call的士走人，試過一兩次我就出街唔影相，但我又唔想見到拒絕對方後嘅失望表情，咁就索性唔出街。」對於呢種斬腳趾避沙蟲嘅方式，Anson Lo亦認為不健康，所以近年亦開始作出改變，除出街外，亦會召集朋友到家中作客。

一直與家人同住嘅Anson Lo去年搬出來獨居，但所謂嘅搬出來其實只係搬到同一大廈另一單位，而當初想要有私人空間的念頭，主因是唔想父母見到自己受壓的模樣，而能夠租到同一大廈兩個單位，Anson Lo都忍唔住沾沾讚自己叻仔。「我同唔到佢哋食飯，幾夜都好，都會嚟一嚟我屋企，但我會feel到佢係想呵護、怕我唔開心，但其實我根本無發生任何嘢，我係好appreciate，但覺得佢過份擔心，同埋可能因為父母退休，佢追我嘅消息好貼。佢哋唔會問返我，因為都知道我唔太鍾意解釋，通常見到我先會講幾句。」

完成英國站MIRROR巡演後，Anson Lo轉飛到巴黎拍攝《深閏》MV。

為怕擔心，加上自覺長大，Anson Lo盡量減少在父母面前流露負面情緒，慢慢學會了獨立消化，而MIRROR兄弟當中，比較會與Jeremy分享。「佢都係聽，同埋如果佢唔feel到我唔開心，會拍一拍我大髀，完㗎啦。佢用佢嘅方法去陪住、安慰你，未必會俾實際意見，但朋友有時就係咁。」95 Line早前喺美加巡唱時，趁有空檔不時外出，隨意打扮、連鬚都唔剃嘅感覺Anson Lo坦言十分自在。而「比較鍾意買嘢」嘅Anson Lo 坦言近幾年已經無喺香港行街shopping，改為線上購物或由經理人出門代購，更自爆因為怕亂使錢，近年才擁有信用卡⋯想知教主買嘢基因有幾強，睇埋影片就知道。

Makeup：Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre

Hair：Denny Ku @ CHIC Private I Salon

Wardrobe: Swank

Stylist: PIPA Creative

場地： Studio meta