女友人被網民冤枉做不當行業　李子雄發火轟網暴者︰你們給我閉嘴

李子雄近年與小自己20歲的嬌妻長居內地，而他在小紅書、抖音等相當活躍，間中還因激進言論與網民駁火。而最近他又再發火，拍片義正辭嚴地炮轟網暴，叫那些網絡欺凌的人閉嘴，還說：「你們這些網路噴子沒有一點道德良知嗎？」

李子雄與嬌妻近年長居內地，而他在社交平台非常活躍。（微博圖片）

李子雄常常在社交平台發表火爆言論，如早前香港的「美斯缺陣」風波，他認為大家盲撐像美斯這樣的人是冇腦、不配做中國人，還與美斯支持者罵戰。（小紅書@李子雄）

事緣李子雄早前拍片遊宜賓，片中有一名曾在廣東工作的女子同行，對方說回宜賓找對象，有網民就在留言區不禮貌地指出女方膝蓋有傷，暗示女方從事不正當職業，例如說「妹子膝蓋是剛戰鬥過嗎？」、「廣東工作過回去找對象，不會是在東芫工作吧」、「回宜賓找接盤俠？」令李子雄大動肝火！

李子雄早前發布與這名女性友人的影片，她曾在廣東工作，碰巧膝蓋有傷，竟被網民無限放大，暗示該女子從事不正當行業。（小紅書@李子雄）

網民的無禮留言被李子雄截了圖，而他亦為此相當勞氣！（小紅書@李子雄）

他拍片時先後用普通話與廣東話斥責網民，說：「你們都給我閉嘴！有些人在評論區真的很過分，什麼膝蓋有傷、什麼廣東東莞工作過，我知道你們什麼意思，我感謝你們喜歡我，但對不起，無端的揣測，惡意攻擊別人的人，我請你離開！」他澄清這女生是自己弟弟的朋友，本來在廣東中山做燈具代理，並怒罵評論區齷齪的言論太過分，問：「在廣東工作就要給你們抹黑嗎？」李子雄又提到其他曾有人因網絡言論輕生的新聞，狠批「網絡噴子」（蓄意在網上發布貶損性評論來冒犯他人的人）說：「誰說孩子媽媽跳樓跟這些網暴無關？你們這些網絡噴子就沒有一點道德良知嗎？」

李子雄叫網暴者收聲。（小紅書@李子雄）

李子雄澄清這女孩是弟弟的朋友，原本在中山從事燈具代理工作，並非網民所想那樣。（小紅書@李子雄）

李子雄皺晒眉頭，斥責「網絡噴子」，問他們是否沒有道德良知，希望他們良心發現！（小紅書@李子雄）

他其後「轉Channel」用廣東話繼續鬧，叫人將心比己以免再釀成「血的教訓」，李子雄一臉嚴肅說：「呢啲唔係冷漠同麻木，而係冷血同殘酷！如果你屋企嘅小朋友，或者你嘅女朋友遭到網暴，你會有咩感受？我唔知道仲有幾多呢啲血嘅教訓，或者前車可鑑，我只係希望呢啲網暴者可以良心發現！我嘅留言區，我唔希望有不堪入目嘅留言，更加唔希望有對女性唔尊重嘅留言。網上唔應該有網暴！」不少網民都讚他說得很好。

李子雄非常激動，指自己不希望在留言區見到不堪入目、不尊重女性的留言。（小紅書@李子雄）