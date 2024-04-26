前港姐季軍大曬鑽石項鏈參加學校晚宴　嫁身家過億飲食商人極貴氣

現年48歲的袁彩雲1996年奪港姐季軍入行，在《封神榜》中飾演妲己（溫碧霞飾）妹妹「凝香」深入民心。2009年她與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚，移居加拿大，誕下一女Alycia，袁彩雲亦專心相夫教女。近日袁彩雲為參加愛女學校的慈善晚宴隆重打扮，大曬鑽石項鏈，相當貴氣。

袁彩雲舊相，跟現在對比，外表分別不大。（視覺中國）

袁彩雲在《封神榜》中飾演妲己（溫碧霞飾）妹妹「凝香」深入民心。（《封神榜》劇照）

袁彩雲拍片分享晚裝穿搭，雖然只是學校的慈善晚宴，但為尊重場合，袁彩雲精心搭配之餘，更出動了兩條珍珠頸鏈及鑽石項鏈，兩條項鏈一齊戴，並戴上大大粒鑽石耳環，貴氣逼人！袁彩雲發文自言對穿搭有要求，「我注重輕便優雅，這是我自己穿著的重要要求。」網民紛紛大讚袁彩雲氣質依然，有人認為袁彩雲只戴一條珍珠頸鏈會更靚。

袁彩雲保養得宜！（微博@袁彩雲）

一家三口幸福美滿。(袁彩雲@微博)

袁彩雲在《封神榜》中飾演妲己（溫碧霞飾）妹妹「凝香」深入民心。在德國出生的袁彩雲精通德語、法語、英語、粵語及國語，曾戀上合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新，後被傳戀情太高調引胡家不滿，兩人拍拖僅半年分手。不久後袁彩雲邂逅現任老公Anthony，2009年在溫哥華秘密註冊結婚，同年於香港舉行婚禮。據指Anthony在加拿大經營7間餐廳，身家過億，一家三口定居加拿大，生活幸福。

戴一條珍珠頸鏈。（小紅書）

唔夠加多一條鑽石頸鏈。（小紅書）

兩條打孖上。（小紅書）

戴埋鑽石耳環。（小紅書）

高貴優雅。（小紅書）