「TVB性女」黃紫恩回應與「富四代」鍾培生戀情　突落閘派好人卡

黃紫恩（Jojo），aka TVB性女，因早前與「富四代」鍾培生一同出席仁濟晚宴時，坐在他的旁邊而引起熱烈討論。雖知道鍾培生一向交遊廣闊，所以黃紫恩與鍾培生的緋聞也隨即傳出，更有網民替黃紫恩冠以「鍾培生新女」（新女朋友）之名。



鍾培生出席晚會被美女包圍，相信好多人都想坐喺呢枱。（IG圖片）

懶人傳送門：鍾培生出席晚會被美女包圍 28歲TVB小花忽然升級坐隔籬！

「富四代」鍾培生雖不是藝人，但卻是娛樂圈的話題人物。先是與林作約戰打拳賽，再有「被袁嘉敏爆料」，又有「被網紅Ashley追賠償金」，到了台灣還又再約戰Toyz，真的是一單比一單精彩。

日前（20/04）鍾培生分享了出席仁濟醫院晚會的照片，當中一張席上的照片，除了TVB小花陳詩欣及其先生外，和其他一眾美女外，還出現了另一位TVB小花黃紫恩（Jojo）坐在鍾培生的旁邊，由「TVB小花」升級變「名媛」，認真威水......

黃紫恩經常騷美腿。（IG@jojotszyan）

Jojo當年做過私影妹。

黃紫恩大派「富四代」鍾培生「好人卡」

對於與鍾培生的緋聞，黃紫恩接受《香港01》訪問時，即與鍾培生劃清界線，大派「好人卡」。她說：「同佢係普通朋友，佢係一個好真誠好有風度嘅男孩子，都好受朋友歡迎的，次次有佢出現嘅地方都會好歡樂。」

Jojo笑言將來無論如何都要請玲玲師傅飲酒。

TVB小花黃紫恩。（IG@jojotszyan）

黃紫恩（Jojo）因主持《不正常愛情研究所》而有名。

「性女」黃紫恩自爆圈內多追求者埋身：實在太多計唔到

兩年前，黃紫恩出席無綫全新節目《全城一叮》拜神儀式接受《香港01》訪問，被問到被封為「性女」一事，黃紫恩笑言：「其實有標籤係一件好事嚟嘅。而我喺節目嘅表現都係做返自己，同埋都係講返自己嘅事。而我就覺得講一啲開於性同拍拖嘅節目，其實大家都鍾意講嘅，只不過係可唔可以喺鏡頭前令夠暢所欲言啫。其實我喺鏡頭前已經收斂咗，本身我個人係百無禁忌，咩都會講。（怕唔怕嚇親追求者？）如果嚇得走就好，因為實在太多。（圈內多都點？）係計唔到。哈哈！」