TVB2023周年報告出爐　公開五大最高收視劇集特別點名「Loong 9」

《TVB2023周年報告出爐》，當中公開了去年收視最高的劇集和綜藝排名，主席許濤更特別提到三個節目和劇集，包括《中年好聲音》、《無窮之路III —無垠之疆》和《新聞女王》，他講道：「年初，全新歌唱選秀節目《中年好聲音》掀起全城熱話，節目匯集了才華洋溢、個性鮮明的參賽 者，他們在節目上訴說其背後動人的故事，啟發及牽動無數觀眾的情感。登峯之戰的最高直播收 視率達26.4點，比原先相當高的預期還要好。隨後，《無窮之路III —無垠之疆》播出，該節目帶觀 眾走訪中國新疆及西藏自治區，一睹當地壯麗景色及風俗文化。廣受好評的《無窮之路》紀錄片系 列第三季探索中國的發展故事，繼續向觀眾呈現中國在現代繁榮的沿海地區以外，亦擁有燦爛 多姿的另一面風采。二零二三年下旬，劇集《新聞女王》在中國內地透過優酷上映，並在旗下多個 電視及串流平台上向香港及世界各地廣播。該劇以鼎盛的演員陣容、高潮迭起的情節及扣人心弦 的對白，吸引觀眾熱烈追看，並在中國內地的社交媒體上引發連番熱議及討論。該劇亦在香港錄 得26.9點的驕人收視率，劇中新聞主播勾心鬥角及明爭暗鬥的情節引起廣泛觀眾注目，風靡大街小巷。」，更稱今年有望繞扭虧為盈。

電視廣播有限公司行政主席許濤。

電視廣播有限公司主席許濤先生（中）、總經理（節目內容營運）曾志偉先生（左）、總經理（商務營運）蕭世和先生（右）。

而去年5大最高收視劇集，分別是劇集：《新聞女王》26.9點、《隱形戰隊》25.5點、《破毒強人》24.7點、《靈戲逼人》22.1點和《有種好男人》22.1點。綜藝方面就是：《萬千星輝頒獎典禮》28.7點、《中年好聲音》27.3點、《萬千星輝賀台慶》26.1點、《2023香港小姐總決選》23.9點和《開心無敵獎門人》22.2點。

且又特別提到男子組合「Loong 9」，其 中「Loong」字代表龍，寓意組合在龍年誕生。隨著 「亞洲超星團」第一季大受好評，我們亦乘勢舉行第 二季並已開始接受報名，歡迎世界各地實力出眾 的素人前來挑戰，成為下一顆亞洲耀眼新星。

4月28日將舉行Loong 9成軍後首個活動。