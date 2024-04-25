李麗珍與女兒合照似兩姊妹　許倚榕愈大愈靚現職時裝但拒入行

李麗珍是一代女神，現年58歲的她仍然保養得宜，早前更瘦身成功，減去20磅。她96年與音樂人許愿結婚，曾被指兩人是「美女與野獸」組合，雖然婚姻只維持4年，不過二人育有一女許倚榕，不少人都好奇女兒似爸爸還是媽媽。

李麗珍曾拍過三部三級片，轟動娛圈。

李麗珍是一代性感女神。（網上圖片）

李麗珍90年代初拍下神劇《大時代》，也是一大經典。

許倚榕近年與母親生活，關係融洽，不時合作，李麗珍更曾帶她出席公開活動。如今已27歲的許倚榕，更被指愈大愈靚，有「翻版陳法拉」之稱，一度有傳她要做藝人，不過李麗珍就透露女兒小時候不喜歡自己的藝人工作，覺得母親常常不在家，她亦明言拍戲很辛苦、壓力又大，不想女兒入行，；而許倚榕都坦言對做藝人興趣不大，不過現職時裝創作總監的她，對做模特兒都有興趣，若有機會母女檔拍廣告都可以一試。

許倚榕早年在外地留學，近年回港後就和母親生活。（IG@annise_____）

兩母女感情要好，而許倚榕就被指愈大愈靚。（IG@annise_____）

早前李麗珍偕女兒母女檔出席活動。（資料圖片 張祖銘攝）

近日兩母女為了預祝下月的母親節，就特地找攝影師影了一輯正式的母女靚相，二人出Post說：「母親節將近 🩵 紀錄我們第一次合影 🎞️」李麗珍身穿西裝褸，女兒則著住皮褸，雖然只得一張相，但絕對相當型格，儼如時裝雜誌封面。很多人留言大讚二人像兩姊妹，留言：「珍妹，後生過你嘅都未必有你keep得咁好，勁！👍🏻👍🏻👍🏻」「兩姊妹都咁靚」、「媽媽仲係咁靚，阿女就越大越靚👍」

李麗珍與女兒的最新合照，獲讚似兩姊妹。（IG@annise_____）

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