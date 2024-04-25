內地頂流獲選世界十大最美臉孔　成內娛演員唯一榜上有名

憑古裝劇《陳情令》彈起的內地男星肖戰，除了演技了得之外，外型亦非常出眾，成為不少人心目中完美男神代表之一。而近日有外媒就對世界各地的男女明星進行評選，他則成為內娛唯一一位榜上有名的演員，成為世界十大最美臉孔之一，俊俏臉孔再次獲得大家肯定，讓不少粉絲為他感到高興。

肖戰臉孔再次獲得肯定。（肖戰工作室微博圖片）

從外媒在社交網站上貼評選「Most Beautiful Face World」的名單上可見，一共有十位來自世界各地的男女明星上榜，而肖戰則是唯一一位入選的內娛演員明星，相當厲害。其他包括有美國演員Timothée Chalamet 、韓國演員Goo Yoo(孔劉）、韓國歌手Kim Jisoo(金智秀）美國演員Amber Heard、英國演員Henry Cavill 、秘魯模特兒Luciana Fuster 、韓團Aespa 中國籍成員Ning Ning(寧藝卓）、菲律賓演員Liza Soberano 、韓團BTS成員V（金泰亨）。

十位榜上有名的男女明星。（微博圖片）

事實上，肖戰五官精緻，臉型棱角分明，從額頭到下巴位置，臉部的長度寬度比例恰到好處，整體輪廓顯得硬朗，骨相相當完美，無論從任何角度看都幾乎是零死角，被不少網民激讚根本是完美臉孔。而他過去亦多次登上世界百大帥哥排行榜，在2022年的時候，更被英國雜誌《Nubia Magazine)評選為「全球百大最帥臉孔」的第一名，樣貌早已獲得肯定。