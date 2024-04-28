專訪｜張雷憶與四影帝當年蒲波樓　星爺打波被嫌棄朝偉無得靜

69歲的張雷最近相隔17年再度亮相無綫，參演劇集《逆天奇案2》，不少觀眾驚嘆這位武師出身的老戲骨，無論身型、身手依然fit到漏，可謂寶刀未老。張雷過往演出過百部影視作品，要數到代表作，《C.I.D.》的「王森」以及《神鵰俠侶》的「金輪法王」一定走不掉。有趣的是，張雷與影帝似乎特別有緣，除了首套擔正電影便與周潤發齊齊做男主角，原來他與現今幾位影帝梁朝偉、劉德華、劉青雲和周星馳，那些年還有過一段蒲波樓的青蔥歲月。張雷早前接受《香港01》專訪時，揭開了各人在波樓鮮為人知的一面。

張雷當年與一班現今影帝梁朝偉、劉青雲、周星馳及劉德華都有過一段「波樓歲月」。（梁碧玲攝）

憶與影帝們蒲波樓點滴 「雙劉」最乖仔

張雷回想當時開工很開心，一班演員玩得好埋，如今幾位影帝梁朝偉、劉德華、劉青雲和周星馳那些年還是初出茅廬的黃毛小子。張雷稱大家一收工就去廣播道的一間波樓打桌球，有時連拍劇空檔都不放過，打兩個小時再回去開工，如果第二日不用開工更加打通宵，連睡覺、吃飯都在裡面，笑指花在打桌球的精力比拍戲還要多，而他和梁朝偉、周星馳、弗烈等後來更打到跟同一教練、傅聲弟弟張展鵬學球技，非常認真。問到誰是當中球王最好波？張雷笑言：「弗烈囉，但冇所謂的，志在一齊打波一齊食嘢，牙骹戰。」

張雷揭四位影帝在波樓鮮為人知的一面。（梁碧玲攝）

但講到乖，張雷直言非「雙劉」劉青雲和劉德華莫屬，尤其劉德華。張雷表示：「青雲冇我哋咁曳，佢同華仔乖啲嘅。劉德華好乖㗎，我覺得佢係拍戲之中樣樣都好乖、好勤力、好正經。佢有同我哋去打波，但冇我哋咁曳，唔會好似我哋冇日冇夜咁玩，佢只係Social㗎啫，同我哋打吓波，他又鍾意同我哋一齊玩，跟住我飛車，跟一陣去到波樓就泊車打波，佢唔會好似我哋咁曳，好乖㗎 。」

張雷稱劉青雲好乖仔。（陳順禎攝）

劉青雲（《新紮師兄》截圖）

張雷激讚劉德華係拍戲之中樣樣都好乖、好勤力、好正經。（劇照）

劉德華年輕時樣子很英氣。（《獵鷹》截圖）

與劉德華合作《神雕俠侶》：見鑊打鑊

而講起張雷和劉德華，觀眾自然會想起在《神雕俠侶》中的「金輪法王」和「楊過」，絕對是經典。張雷直言當時與華仔真的日打夜打，幾乎一見面就打：「講俗啲，見鑊打鑊。」不過他大讚對方身手不俗：「華仔本身都好功夫㗎，你唔好以為佢冇功夫。雖然佢唔似我哋食夜粥出身，但啲功夫都唔錯㗎，咁你夠柔軟、似樣、有力水咪有功夫囉。」笑問埋位前可會先過兩招？張雷笑指大家幾乎每分鐘都在動手動腳，你踢我踢你，大家嘻嘻哈哈，年輕就是這樣很平常。

講起張雷和劉德華，觀眾自然會想起在《神雕俠侶》中的「金輪法王」和「楊過」，絕對是經典。（《神鵰俠侶》截圖）

張雷稱劉德華身手不俗。（《神鵰俠侶》截圖）

爆周星馳打波慢 梁朝偉無得靜

至於周星馳和梁朝偉，張雷稱周星馳現在仍有打桌球，甚至在屋企設有波樓，但就爆對方當時打波很慢：「佢嗰陣時打波好慢㗎，個個都嫌佢慢，因為佢要諗囉，（每一桿）都要諗清諗楚點樣打，可以講係好認真，我都好認真㗎，所以我唔嫌，我無所謂，有得贏吓就好㗎啦。」

張雷和梁朝偉、周星馳等當年跟同一教練、傅聲弟弟張展鵬學球技。（梁碧玲攝）

周星馳憑《少林足球》成為香港電影金像獎史上唯一一位連奪最佳男主角及最佳導演的電影人。（影片截圖）

張雷爆周星馳打波很慢，每出一桿前都會諗清諗楚點樣打，可以說是很認真。（電影《龍的傳人》截圖）

問到當時梁朝偉是否已經怕怕醜醜？張雷就直言不覺得：「可能大家都係熟人，尤其佢哋啲（訓練班）同學仔一齊更加好玩啦，即係我哋唔係佢同學都咁好玩了，如果佢同埋青雲、華仔佢哋一齊邊度會靜得。」

梁朝偉至今6奪香港電影金像獎的「最佳男主角」。（資料圖片）

張雷表示以前打波時，不覺得梁朝偉怕醜。（《新紮師兄》截圖）

場地：Charcoal Bar

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