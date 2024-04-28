專訪｜張雷憶與四影帝當年蒲波樓 星爺打波被嫌棄朝偉無得靜
69歲的張雷最近相隔17年再度亮相無綫，參演劇集《逆天奇案2》，不少觀眾驚嘆這位武師出身的老戲骨，無論身型、身手依然fit到漏，可謂寶刀未老。張雷過往演出過百部影視作品，要數到代表作，《C.I.D.》的「王森」以及《神鵰俠侶》的「金輪法王」一定走不掉。有趣的是，張雷與影帝似乎特別有緣，除了首套擔正電影便與周潤發齊齊做男主角，原來他與現今幾位影帝梁朝偉、劉德華、劉青雲和周星馳，那些年還有過一段蒲波樓的青蔥歲月。張雷早前接受《香港01》專訪時，揭開了各人在波樓鮮為人知的一面。
憶與影帝們蒲波樓點滴 「雙劉」最乖仔
張雷回想當時開工很開心，一班演員玩得好埋，如今幾位影帝梁朝偉、劉德華、劉青雲和周星馳那些年還是初出茅廬的黃毛小子。張雷稱大家一收工就去廣播道的一間波樓打桌球，有時連拍劇空檔都不放過，打兩個小時再回去開工，如果第二日不用開工更加打通宵，連睡覺、吃飯都在裡面，笑指花在打桌球的精力比拍戲還要多，而他和梁朝偉、周星馳、弗烈等後來更打到跟同一教練、傅聲弟弟張展鵬學球技，非常認真。問到誰是當中球王最好波？張雷笑言：「弗烈囉，但冇所謂的，志在一齊打波一齊食嘢，牙骹戰。」
但講到乖，張雷直言非「雙劉」劉青雲和劉德華莫屬，尤其劉德華。張雷表示：「青雲冇我哋咁曳，佢同華仔乖啲嘅。劉德華好乖㗎，我覺得佢係拍戲之中樣樣都好乖、好勤力、好正經。佢有同我哋去打波，但冇我哋咁曳，唔會好似我哋冇日冇夜咁玩，佢只係Social㗎啫，同我哋打吓波，他又鍾意同我哋一齊玩，跟住我飛車，跟一陣去到波樓就泊車打波，佢唔會好似我哋咁曳，好乖㗎 。」
與劉德華合作《神雕俠侶》：見鑊打鑊
而講起張雷和劉德華，觀眾自然會想起在《神雕俠侶》中的「金輪法王」和「楊過」，絕對是經典。張雷直言當時與華仔真的日打夜打，幾乎一見面就打：「講俗啲，見鑊打鑊。」不過他大讚對方身手不俗：「華仔本身都好功夫㗎，你唔好以為佢冇功夫。雖然佢唔似我哋食夜粥出身，但啲功夫都唔錯㗎，咁你夠柔軟、似樣、有力水咪有功夫囉。」笑問埋位前可會先過兩招？張雷笑指大家幾乎每分鐘都在動手動腳，你踢我踢你，大家嘻嘻哈哈，年輕就是這樣很平常。
爆周星馳打波慢 梁朝偉無得靜
至於周星馳和梁朝偉，張雷稱周星馳現在仍有打桌球，甚至在屋企設有波樓，但就爆對方當時打波很慢：「佢嗰陣時打波好慢㗎，個個都嫌佢慢，因為佢要諗囉，（每一桿）都要諗清諗楚點樣打，可以講係好認真，我都好認真㗎，所以我唔嫌，我無所謂，有得贏吓就好㗎啦。」
問到當時梁朝偉是否已經怕怕醜醜？張雷就直言不覺得：「可能大家都係熟人，尤其佢哋啲（訓練班）同學仔一齊更加好玩啦，即係我哋唔係佢同學都咁好玩了，如果佢同埋青雲、華仔佢哋一齊邊度會靜得。」