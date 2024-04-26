甄妮回應伍仲衡指控唔找數　燒埋肥媽借嘢唔還：有去無回

「樂壇風紀」甄妮早前發文，指自己有留意《中年好聲音2》，更直指為譚輝智抱不平批古淖文「油膩誇張」，事件引來比賽兩名評審周國豐伍仲衡回應，更加碼爆料暗指有人「同佢做完演唱會啲人收唔到錢」，仲燒埋落另一評審肥媽身上。



甄妮都有留意《中年好聲音2》 力撐譚輝智狠批古淖文：油膩誇張

樂壇風紀甄妮都有留意歌唱比賽結果。（VCG）

古淖文奪得《中年好聲音2》第一名，譚輝智奪得第二名及顏米羔奪得第三名。(陳順禎 攝)

伍仲衡日前與周國豐做網上節目時，提起有人：「攻擊個賽果……油膩呀」伍仲衡突然爆料：「我聽好多佢啲嘢……唔找數嗰啲，真係呀，好多Friend同佢做過嘢，你都知我識幾多人做演唱會啦，個個都識咁滯，同佢做過好多騷，我啲friend唔會呃我，同佢做完演唱會啲人收唔到錢嘛，我聽咗十幾廿年。」

伍仲衡爆有人唔找數。（電視截圖）

對此甄妮亦有發文回應「既被諷為風紀，粗重嘢就交給我做吧！那個台該看，那個台不該看，我會向大家報告！你們都去忙吧！🤣🤣🤣🤣🤣🤣不用客氣😇」自言：「邊個出聲，邊個就係衰人。｣又點名「阿伍」：「阿伍不對的事情，反覆炒作繼續加油添醋，一把年紀了仍分不清『對錯』唉！駡都懶得駡你了！套一句『流量比較重要』你的廢龍要打屁屁了。」火頭更燒到另一評審身上：「只有一次交集：瑪莉亞小姐向我借耳環上秀，結果有去無回大丈夫。人品如何請仔細想想。別懶（賴），有証人。也不用還了，送你慢慢用吧！」

「樂壇風紀」甄妮

甄妮留言。（甄妮FACEBOOK）

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