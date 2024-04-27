嘉人自友約｜楊茜堯談出軌問題　拍拖前曾提醒對方：不要想我回頭

影后劉嘉玲首主持的綜藝節目《嘉人自友約》，最新一集就邀請了羅子溢（原名：羅仲謙）、楊茜堯（原名：楊怡）這一對夫妻做嘉賓，他們一行人在澳門探索當地文化及享受美食。在閒聊中，他們夫妻都有問必答，亦坦承曾發生過激烈的爭吵，激烈到會有分開的程度，而男方亦笑言在家地位比較底，自稱是內務總管而已。

三人一起在澳門探索當地文化。（影片截圖）

婚前婚後都恩愛十足的他們，在節目中完全不介意公開生活相處模式，原來現時的他們偶爾會選擇分開房睡覺的，羅子溢表示：「現在有時候是分開房（因為你在外面工作？）工作，然後她不想孩子醒了打擾我，然後分開。」而在其身旁的楊茜堯就表示：「因為他開工很密，每天都要很早起來，很晚睡覺，有時候他休息他就會來孩子房間陪我。」大家互相扶持、體諒，這就是他們之間相處的愛的模式。

羅子溢表示有時候會與太太分開房睡。（影片截圖）

無論在生活上還是工作上，他們都會聽對方意見，既是夫妻關係又是朋友關係，羅子溢表示：「其實我大部份的事情都跟她商量，其實我入行都20年了，其實在行裡面真的是演員的朋友，可以聊天談心的真的不多，很少。（你很宅男嗎？）我不喜歡應酬的，（那你的事業有一個規劃嗎？）演員是一個很被動的工作，最重要是滿足現在，我跟她一樣都不是追求名利的藝人（內心快樂）對，所以還有現在我們覺得，我們擁有的其實都足夠了，機會來了會好好把握，但是沒有的也不會強求的那種。」心態非常之好。

一段夫妻關係一定有一個人是主導者，當劉嘉玲問到家裡誰說了算時，羅子溢二話不說指向老婆，非常好笑，他笑言：「我女兒說笑，媽媽是「女王」，然後爸爸是「王」，我說這個家裡沒有「王」的。（那爸爸是甚麼呢？）內務總管。」

楊茜堯在家地位是女王。（影片截圖）

他們坦承有過激烈吵架。（影片截圖）

羅子溢表示自己同楊茜堯都不是追求名利的藝人。（影片截圖）

雖然他們人前人後都非常恩愛，但在一段關係中有吵吵鬧鬧是在所難免，而羅子溢亦坦承二人曾有過激烈吵架，激烈到會有分開的程度：「以前我的性格是今天吵架今天要解決，但是她不是，她要先不說，明天才說，我不行的，我就今天要解決，今天要給我答案，但是現在我都改了，（你跟她一樣現在）對。」至於是因何事而爭吵，他們就並沒有細說。

另外，談及羅子溢主演的劇集《婚後事》好評如潮，問到楊茜堯有否曾擔心過，另一伴出軌問題，她就二話不說：「其實我從認識他開始，我就跟他說，有一天你要變心了，你就變吧！但是不要想我回頭。」與對方一早講得明明白白。