Ella陳嘉樺化身電台主持告白田馥甄：妳就是我人生的心靈導師

擔任Hit Fm聯播網hito大台柱的亞洲流行天后Ella陳嘉樺，擔綱主持期間限定節目「ELLA'S RADIO SHOW」，以〈Bad habits〉歌詞中的「Bad habits 享受、Bad habits 快活、Bad habits 放鬆、Bad habits 幽默」四大主題為主軸，邀請「願望清單」藝人好友作客，在四月的每週三晚上九點，都能聽到由Ella用心準備的「ELLA'S RADIO SHOW」，日前（24日）晚播出最後一集，邀請好姊妹Hebe田馥甄暢談「BAD HABITS」的快活主題。

Ella陳嘉樺主持的的期間限定節目「ELLA'S RADIO SHOW」，24日播出最後一集。

Ella說：「Hebe現在就是很快活、樂活的狀態，到處去旅行充電。」日前Hebe生日也帶著父母去賞櫻，體驗寺廟住宿，Ella說：「Hebe真的跟長輩們相處得很融洽，她自己跟長輩們有時候會按耐不住，覺得長輩們比較愛碎碎念一點，很多事情都會重複一直說，但又覺得從長輩們的舉動上看到自己的影子，驚覺原來自己也是這樣啊！」Hebe笑說：「這就是鏡像治療，因為Ella也是屬於靜不下來的人，看到眼前有什麼事情就必須立刻處理解決的人，刻不容緩，希望Ella不要把自己逼那麼緊。」

Ella也好奇享受快活的田馥甄，每趟旅途中是否都會更加了解自己或意會到自己有不同轉變呢？Hebe說：「之前在法國有體驗熱氣球，怕高的她原本以為搭乘不了，但沒想到熱氣球升空以後，感受到的是寧靜跟美好，不是懼怕，原來很多事情不要有預設立場，要有勇於嘗試的勇氣，但也不用去勉強挑戰，不要為做而做，順心、順其自然的做自己就好。」

Ella陳嘉樺（右）邀請好姊妹Hebe田馥甄暢談「BAD HABITS」的快活主題。

Ella替歌迷詢問，Hebe很久沒來電台宣傳了吧？有在計畫發新專輯了嗎？Hebe表示：「多虧Ella才有機會來電台錄節目，至於新專輯。」她透露有持續一點一點的往收歌方向進行。推出新專輯對她來說，就像行駛一艘船，她有目標跟大致航行的方向，身邊的同事都是她的船員們，航行途中有風浪也有風景，不斷把旅程中的美好加進來，乘載豐富的景色以後自然會到達目的地，並不是說收歌了，開案了才是專輯的開始，其實她生活的每一天就是在醞釀，眺望遠方的風景，近距離欣賞一朵花，被一陣微風吹拂過，這些感觸到的最後都會放進歌曲裡，投入歌聲裡。

Ella分享每次唱到新專輯的〈諧星〉這首歌都會哭，因為她終於清楚自己的歸屬跟方向，她闖蕩了一大圈才知道自己要的是什麼。 Ella提到，不知道何時開始，大眾對她總有期待「Ella會帶來正能量療癒大家」，但事實是她還在自我療癒當中，她沒有這麼多能量分享，可是她又不想辜負別人期望，因此曾對人生方向感到迷惘。身為Ella多年姊妹的Hebe，當然一切都看得很清楚，一般人會先滿足自我目標再去符合他人期許，可是Ella卻總是先不辜負別人期待，但都忘了自己要的是什麼，往往都會身心疲累，因為Ella不知道自己為誰努力為誰忙。

Ella陳嘉樺（右）與Hebe田馥甄姊妹情深，成為彼此的支柱。

Ella指出，她真的不知道自己要的是什麼，直到〈諧星〉歌詞唱的：「取悅別人當作使命 也像被觀眾撫慰著我」。原來她最想要的就是帶給大家快樂，她才有存在感，演藝圈就是她的一切，而且她只會做這件事，歌迷喜歡她做什麼她就做什麼，唱歌、戲劇、電影、主持，她會繼續做下去，當成使命給予歌迷力量，同時大家給她的掌聲跟歡呼也療癒著她。Hebe說，Ella經歷過高壓時期，必定會成為往後成長的助力，現在只要好好活在當下，追求平靜。

Ella陳嘉樺自曝曾對人生迷惘，在新專輯的歌曲〈諧星〉中唱出她的使命感

Ella想起以前Hebe有一段訪問，訪問中對方請她用植物來形容她跟Ella，Hebe回答她自己像蒲公英，風兒帶她去哪她就去哪；Hebe形容Ella像一棵樹，因為小鳥都停在樹上，棲息築巢，幸福歌唱，所以Ella要扛的重量很重，風吹雨淋都不能動搖，同時大樹的樹蔭還能保護著樹下生物，Ella看到這段訪問，由衷感受到Hebe真的把她看得很透徹，也點醒了她很多事情。Hebe笑說，看透別人卻不一定能看清楚自己，所以我們才都需要朋友，如明鏡一般映照彼此。兩人姊妹情深，滿滿情感的訪問讓聽眾感動不已。